和碩第2季財報攀近十季高峰 業外補獲利增七成

和碩（4938）昨（13）日公布第2季財報，受惠業外收益激增，單季稅後純益55.86億元，攀上近十季新高，季增71.5%，年增78.6%，每股純益2.1元，繳出淡季不淡的成績單；上半年稅後純益88.44億元，年增44.2%，每股純益3.32元。

和碩第2季業外收益高達65.66億元，季增203%，年增209.3%。

和碩表示，主因第2季與陸企立訊就世碩股份完成交易，一次性認列近21億元收益，加上公司持有立訊股票上季股價大漲，帶動和碩金融資產評價利益上升。

和碩去年底拋出震撼彈，集團旗下iPhone生產重鎮之一大陸昆山世碩廠，透過現金增資引入立訊旗下立臻精密製造的資金，之後世碩由立訊主導，和碩上季一次性業外大筆收益就來自於此案。目前和碩仍有世碩37.5%股權。

根據和碩揭露的財務數據，第2季合併營收2,537.15億元，季增1.3%，年減9.6%；毛利率4.6%，季增0.4個百分點、年增0.8個百分點；營業利益29.36億元，季減2.9%，年減3.8%；營益率1.2%，與首季持平，年增0.1個百分點。

和碩表示，上季毛利率年對年成長，主要受惠生產效率提高，自動化比例持續改善。至於季增長則受惠於產品組合改善。業外收益激增，帶動和碩第2季稅後純益來到55.86億元，為2022年第1季以來、近十季新高。

累計上半年合併營收5,041.14億元，年減15.8%；毛利率4.4%，年增0.9個百分點；營益率1.2%，年增0.2個百分點；稅後純益88.44億元，年增44.2%，每股純益3.32元。



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