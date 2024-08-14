仁寶看旺AI PC 明年大爆發

仁寶（2324）總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）昨（13）日看旺明年AI PC市況，強調目前已看到市場對AI PC展現顯著的興趣（significant interest），從現在起至明年第3季，PC產業將迎來強勁的換機潮，2025年會是AI PC產業「重要的一年（a big year）」。

由於部分PC品牌客戶提前於第2季拉貨，仁寶預估，本季PC出貨量將持穩第2季；非PC產品方面，車用、伺服器出貨量會較去年同期成長，將持續改善產品組合、提升獲利，降低電子代工服務（EMS）比重。

全年來看，仁寶預估，2024年PC出貨量將大致持平2023年，伺服器動能持續轉強、營收估成長超過20%，車用電子業務將有高個位數成長，全年毛利率維持向上成長目標。

伯納多羅表示，將持續投資PC業務並推動成長，同時也會降低PC營收占比，使產品組合更趨多元化，2026年PC營收占比降至60%、非PC營收占比拉升至40%的短期目標不變。

談及AI PC前景，伯納多羅表示，仁寶在幾個AI PC平台都扮演重要角色，與高通、英特爾與超微都是非常密切的合作夥伴，這些廠商都會在年底前推出AI PC。

伯納多羅認為，明年AI PC將驅動疫情期間的商用機種，提前出現換機潮。從現在起至明年第3季將迎來強勁的換機周期，今年PC市場相對穩定，明年產業前景會很好。