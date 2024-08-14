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13年首見！仁寶毛利率重返5% 擺脫「毛三到四」宿命

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶。 圖／聯合報系資料照片
仁寶。 圖／聯合報系資料照片

仁寶（2324）昨（13）日公告第2季毛利率重返5%，為2011年第4季、近13年來毛利率首度見到5字頭，揮別代工業「毛三到四（毛利率3%至4%）」宿命，並繳出「三率三升」成績單；稅後純益28.81億元，季增逾五成，為近十季高點，每股純益0.66元；上半年獲利年增37%，每股純益1.1元。

仁寶去年全年毛利率4.48%，今年持續調整體質，衝刺車用、伺服器等高毛利產品線，上半年毛利率同步站穩5%，寫下近14年來同期新高，上半年獲利也創近13年同期最佳。

仁寶法說會重點
仁寶法說會重點

仁寶第2季PC營收占比73%，非PC為27%。仁寶指出，第2季受惠PC與手機、穿戴裝置、伺服器等非PC產品出貨同步升溫，加上持續改善產品組合、提升效率及有效控管費用奏效，帶動整體獲利提升。

仁寶原先預估，第2季PC出貨量將季增個位數百分比，由於客戶需求動能較預期強勁，帶動PC出貨量季增16%，優於預期；非PC產品包括伺服器、智慧型手機與穿戴裝置等，出貨量也呈現雙位數成長。

仁寶第2季毛利率5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點；營益率1.7%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點；淨利率1.2%，較前一季與去年同期同步成長0.3個百分點；稅後純益28.81億元，季增52%，年增38%，每股純益0.66元。累計上半年毛利率5%，年增0.6個百分點；營率1.6%，年增0.5個百分點；淨利率1.1%，年增0.3個百分點；稅後純益47.72億元，年增37%，每股純益1.1元。

仁寶指出，第3季PC出貨量估持穩第2季，非PC產品方面，車用、伺服器出貨量會較去年同期成長，將持續改善產品組合、提升獲利。


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