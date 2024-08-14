DDR3報價蠢動 華邦、晶豪科有戲

DDR5傳來大漲價消息之際，DDR3利基型DRAM因產能更少、應用範圍更廣，庫化正朝去化到健康水位前進，業界預期報價同步蠢動，助攻華邦（2344）、晶豪科（3006）等利基型DRAM廠營運。

業界人士透露，三星、SK海力士、美光等國際DRAM大廠鎖定高頻寬記憶體（HBM）、DDR5、DDR4等主流高階市場，無暇顧及技術層次較低的DDR3利基型DRAM業務，先前更傳出三星原訂今年底停產DDR3的時程，提前到6月底啟動。

SK海力士則在去年底通知停止供貨DDR3，並規劃將大陸無錫廠產線轉為生產DDR4；美光雖然持續供應DDR3，內部也正討論醞釀停止生產DDR3等策略。

全球三大記憶體廠無暇顧及DDR3市場，陸續淡出甚至停止生產DDR3，造成供給銳減，惟物聯網、網通及車用等大量終端市場仍在使用利基型DRAM，加上導入AI技術後，終端產品對DDR3亦有容量升級的需求。

在需求大開、製造商產能供應銳減下，DDR3市場去年庫存去化到一定水位後，業界預計將開始面臨供給吃緊、推升價格走揚。

台廠當中，華邦在利基型DRAM市場一直保持領先地位，從過往的DDR2時代就成功進入物聯網、車用、工業、電信等高利基型應用市場，隨著製程轉進到DDR3市場，華邦開始擴大投入DDR3產能建置。

晶豪科也是利基型記憶體市場的要角，該公司第2季轉虧為盈，每股純益0.88元，顯現DDR3市況逐漸穩健，挹注營運動能。

業界分析，DDR3已經是利基型記憶體，主要應用在網通、物聯網或穿戴裝置等終端產品線，雖然DDR4當前市是主流，可是市面上仍以DDR3為主要應用利基型記憶體，隨著終端市場後續有望回溫，成為DDR3需求步入供給吃緊的另一大主因。