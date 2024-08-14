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DRAM二哥大漲價 南亞科、威剛等營運添動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
SK海力士調漲DDR5報價15%至20%，南亞科、威剛、十銓等台灣DRAM相關業者可望受惠。（路透）
SK海力士調漲DDR5報價15%至20%，南亞科、威剛、十銓等台灣DRAM相關業者可望受惠。（路透）

國際記憶體巨頭大舉將產能轉為生產AI用高頻寬記憶體（HBM），導致DDR5規格DRAM產出銳減的產能排擠效應正式引爆。供應鏈傳出，已接獲DRAM二哥南韓SK海力士通知，調漲DDR5報價15%至20%，預料龍頭三星、美光等也將跟進調價，帶旺DRAM市況。

台廠中，南亞科近期開始量產DDR5，正好趕上這波漲價潮，優先受惠；威剛、十銓等模組廠則有望迎來低價庫存效益。

南亞科以自有1B製程技術開發的16Gb DDR5陸續開始出貨，在新品量產初期就搶下漲價好彩頭。南亞科看好，隨著三星、SK海力士、美光等三大記憶體廠去年下半年減產，及生成式AI對HBM產生強大的需求，連鎖效應將擴散到各式DRAM，DRAM產業市場已明顯好轉，公司營運也將很快可以撥雲見日。

AI伺服器市場火熱，帶動HBM需求暴增，吸引三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠積極投入，目前以SK海力士腳步最快，供應輝達（NVIDIA）HBM占比最大。

SK海力士先前已預告，2024年HBM已全部被訂光，就連2025年產能也幾乎全數售罄，為滿足客戶需求，將把現有DRAM產線逾20%產能轉為量產HBM。三星則積極追趕SK海力士，喊出要把既有DRAM產能提撥約三成生產HBM。

三星、SK海力士大舉調整產線，嚴重排擠DDR4、DDR5等DRAM產能，使得DDR4、DDR5供給銳減，報價蠢動。《華爾街見聞》披露，供應鏈已接獲SK海力士要調漲DDR5價格15%至20%，藉此反映產能排擠效應。

業界評估，DRAM巨頭們大舉提撥產能生產HBM造成的產能排擠效應，下半年恐更大。

SK海力士調升DDR5價格，主要是針對合約價，模組廠以現貨價為主，盼在合約價上揚之際，同步推升現貨價格彈跳，有利模組廠迎來低價庫存效益。

十銓目前營收以DRAM相關為最大宗，占比約七成、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）約三成，其中，DDR5占DRAM比重近六成，法人看好年底有機會突破七成。十銓截至6月底存貨約84億元，庫存漲價效益可期。

威剛握有低價庫存約200億元，董座陳立白預期，隨著HBM大幅消耗DRAM廠產能，DDR5／DDR4價格一定會逐季走揚。威剛現階段DDR5營收比重占整體DRAM約四成，法人看好也將成為此波DDR5漲價潮贏家。

DRAM SK海力士

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