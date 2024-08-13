呼應非同步衛星 有線寬頻協會拜會數發部談網路韌性

中央社／ 台北13日電

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長暨台數科董事長廖紫岑今天帶隊拜會數發部長黃彥男，討論數位韌性、匯流時代的監理與防制盜版機上盒3議題，並提出有線寬頻網路可作為衛星接收站的後傳鏈路傳輸與備援電路。

CBIT今天下午拜會數發部，除了廖紫岑之外，凱擘董事長王鴻紳、台固媒體法規長揭朝華，以及大豐電、天外天等高階主管都有出席。

俄烏戰爭後，政府近年非常重視數位韌性議題，數發部去年起推動非同步衛星驗證計畫，強化數位韌性，確保緊急時候通訊不中斷。

CBIT指出，有線電視打造的寬頻網路現在可說是台灣第二條資訊高速公路，寬頻上網市占率也超過3成，加上有一定家戶普及程度、線路綿密且隱密等特性，呼籲政府應善加利用有線寬頻網路，作為通訊傳播網路韌性的一環，建議把有線寬頻網路作為衛星接收站的後傳鏈路（backhaul）傳輸與備援電路。

以數發部非同步衛星韌性計畫而言，CBIT建議，除了中華電信可提供平時應變或戰時電路外，有線電視綿密的光纖網路，也可提供備援電路替代方案。

數位匯流時代來臨，CBIT也建議，讓有線寬頻產業回歸寬頻網路服務的平台角色。

CBIT指出，近年盜版機上盒安博盒子的危害，可能帶來認知作戰、兒少保護漏洞等風險，呼籲政府應該要提出對策，透過更快的方式防制侵權機上盒，最重要的是希望「即時止損」，運用數位科技來解決此問題。

有線電視 機上盒 董事長

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