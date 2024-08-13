有線寬頻協會拜會數位部 訴求網路韌性、監理等三議題

台灣有線寬頻產業協會CBIT理事長暨台數科（6464）董事長廖紫岑13日率有線電視業者拜會數位發展部部長黃彥男，以「強化我國通訊網路數位韌性 有線寬頻Can Help」為主題，表達有線寬頻網路可以作為數位韌性網路Backhaul與備援，數位匯流監理思維盼回歸寬頻網路服務平台角色，並期盼打擊盜版，比照兒少保護及防治詐騙，快速停損、斷源。

廖紫岑帶隊，凱擘董事長王鴻紳、台灣大（3045）旗下台固媒體技術長暨法規長揭朝華、大豐電（6184）、天外天（8456）等有線電視高層均出席。

CBIT認為，政府近年強調網路韌性，有線電視寬頻網路也可以幫上忙，成為國家通訊傳播網路韌性的一環，包含作為衛星接收站的後置網路傳輸及備援電路，並提供交通及警用等公用設備電路選擇，同時期盼攜手5G企業專網建設，將服務延伸至智慧交通、智慧工廠及智慧醫療等面向。

此外，近年CBIT也持續強調估規管一致性議題，CBIT指出，數位匯流時代的監理思維，希望讓有線寬頻產業回歸寬頻網路服務角色，建請跳脫有廣法媒體管理思維，回歸電信管理法監理，或另訂匯流新法，齊一管理。

而針對近年持續氾濫的盜版電視盒，CBIT疾呼，安博盒子們的危害足以動搖國本，不僅是中共認知作戰的最佳武器，且有兒少保護漏洞，個資及國安疑慮，更傷害台灣本土文創產業，建議防治侵權機上盒，要快速停損及斷源。