家登擬處分旗下家崎7000張予技鋼 雙方合作浸沒式冷卻

家登（3680）13日擬處分家崎科技股份有限公司股權案，擬處分旗下家崎7000張予技鋼。家登集團宣布，子公司家崎科技股份有限公司將與策略廠商技鋼合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

家登公告，事實發生日:113/8/13~113/8/13，交易單位數量：7,000,000股，每單位價格：新台幣30元，交易總金額：新台幣210,000,000元。交易相對人：技鋼科技股份有限公司。

家登公告，此次交易後旗下家崎仍持股55.28%，數量：18,000,000股，金額：218,659,813元。家登說明，取得或處分之具體目的或用途：考量子公司之未來營業項目發展及配合集團營運規劃。