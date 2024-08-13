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AI長線看佳 凱基台灣 AI 50 ETF基金16日開募

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受惠AI相關應用對先進製程晶片的強勁需求，台積電（2330）7月營收開出刷新單月歷史新高紀錄，市場預期AI族群將再掀起一波關注。凱基投信表示，凱基台灣AI 50（00952）網羅台股AI上中下游供應鏈商機，將於16日開始募集。

凱基台灣AI 50預定經理人施政廷表示，00952將台股AI商機一網打盡，靠的是比傳統產業分類更為精準的Factset RBICS LV.6產業分類。相較於傳統分類最多157個子產業分類，凱基台灣AI 50所追蹤指數-臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數，採用的RBICS分類可以細分到1,866個子產業，再從中挑選出受惠資料、算力、算法與應用的39個次產業。因此除了晶圓代工，舉凡電子材料製造、揮發性記憶體、商業智能軟體服務、手術機器人、數據傳輸承載服務、主機託管和數據中心服務等39個次產業的台股隱形冠軍，都有機會被網羅進50檔成分股中。

施政廷指出，除了獨步全球的晶圓代工，台股AI伺服器組裝高達80%到90%的市占率，電源供應器、印刷電路板、被動元件、散熱模組等，也都在全球占有一席之地。透過定義精準的產業篩選，50檔台股AI產業強者不僅有先進製程晶圓龍頭入選，也有機會出現打入輝達（NVIDIA）與超微（AMD）供應鏈的高階封測廠、高階銅箔基板全球最大供應商，以及產品可運用於AI邊緣運算、AI視覺運算、獲輝達、微軟等國際大廠認證的國內工控類記憶體模組龍頭。

AI 台股 晶圓代工

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