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矽格導入信驊視覺遠端管理平台 提升客戶訪廠效率

中央社／ 新竹13日電

半導體封測廠矽格導入信驊及旗下酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機與視覺化遠端管理平台，實現廠房產線的客戶遠端稽核及導覽，提升客戶訪廠體驗及效率。

信驊營運長謝承儒透過新聞稿表示，客戶入廠參訪對許多產業有其必要性，過去因缺乏足夠先進的技術，多數採取實地訪廠。

謝承儒說，Cupola360沉浸式遠端訪廠方案，可以免除繁瑣的產線進出管制流程，提升客戶訪廠體驗及效率，並可協助客戶即時掌握生產現場動態及相關數據，提升專案追蹤及管理效率。

信驊指出，矽格在廠房內布建Cupola360全景相機，可以進行遠端即時巡檢，並立即顯示廠端生產數據於現場畫面。舉凡客戶端、工廠管理人員及稽核人員均無須實地進入產線，即可遠距進行廠區巡視、專案討論、製程介紹等管理和商務任務。

信驊 矽格

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