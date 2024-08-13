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聯電公布永續報告書 揭露女性主管比率升至22.5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電公布去年集團女性主管比率升至22.5%。圖／聯電提供
聯電公布去年集團女性主管比率升至22.5%。圖／聯電提供

聯電（2303）今日上傳永續報告報告，針對社會和投資人關注的ESG議題，完成三大亮點。首先製程用水回收比率比2022年的82.8%提升至84.3%；廢棄物再利用率也自2022年的93%提升至94%； 全集團管理職女性主管比率從2022年20.7%成長至2023年22.5%，創造平等對待及友善的職場環境。

聯電表示， 落實用水回收及再利用改善措施，製程用水回收率從2022年82.8%提升至2023年84.3%，各廠區製程回收率皆高於當地管制標準。

至於推動廢棄物資源化及再利用，廢棄物再利用率從2022年93%提升至2023年94%，並透過2025年即將成立的「循環經濟資源創生中心」，落實循環經濟目標。

聯電自2022年起，展開多元平等共融職場的作為強化，積極制定女性主管比率目標，並持續推化各項推展策略。2023年間，聯電集團新進員工總人數為1220 人，包括年輕世代族群、原住民及身心障礙者。

聯電強調，集團鼓勵多元開放的職場文化，尊重每一位員工的獨特性。在招募員工時，以每個職位所需的專業能力作為選才的優先考量，不因種族、膚色、國籍、族裔或民族血統、性別、婚姻狀況、年齡、殘疾、家庭狀況、性取向、政治信仰的等因素而有差別待遇。

聯電集團鼓勵多元開放的職場文化。圖為員工餐廳。圖/聯電提供
聯電集團鼓勵多元開放的職場文化。圖為員工餐廳。圖/聯電提供

廢棄物 聯電

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