林郁婷奪台灣拳擊首面奧運金牌 蔡明忠發10萬美金

2024巴黎奧運中華隊賽事於台灣時間8月11日全部結束，台灣選手共獲2金5銅，總獎牌數為歷屆次高，台灣大哥大（3045）指出，運動家族選手憑藉Never Give Up精神，斬獲3枚獎牌，共摘下1金2銅，包含奪金的世界拳后林郁婷、摘下2銅的舉重女神郭婞淳及拳擊女王陳念琴，台灣大哥大共計發出近新台幣500萬元助威金，感謝選手努力不懈，展現能所不能精神。

台灣大指出，其中林郁婷在台灣時間11日凌晨的57公斤級金牌戰，順利奪下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，台灣大哥大董事長蔡明忠特別頒發10萬美金予郁婷，表揚郁婷在國際體育賽事的卓越成就，不畏爭議風波，用善良對抗惡意，展現韌性與鬥志，以壓倒性勝利強勢摘金。

此外，台灣大表示，第二度參加奧運的高爾夫球好手徐薇淩，則在最終輪狂拉尾盤，以總桿283桿，並列第8名，寫下我國女子高爾夫在奧運最佳排名，締造自身奧運最佳紀錄。2024巴黎奧運首次將霹靂舞納入五環殿堂項目之中，B-boy Quake孫振，雖無緣8強，但成為台灣第一位將街舞跳進奧運的選手，展現了與國際舞者比肩的爆發力，賽後直呼身為B-Boys「很開心可以生在這個世代，見證Breaking成為奧運正式競技項目，能代表台灣出戰很光榮」；本屆巴黎奧運於台灣時間12日凌晨3時進行閉幕式，由林郁婷擔任女掌旗官，台灣大哥大運動家族拳擊好手陳念琴與黃筱雯、桌球一姐鄭怡靜、霹靂舞一哥孫振將一同出席閉幕式。

台灣大表示，將於8月13日推出紀實片《Road to Champions 無懼之路》，紀錄選手們備戰奧運期間，汗水與淚水交織的奮鬥過程，傳遞堅持夢想與熱血拚搏精神。

台灣大董事長蔡明忠表示，體育賽事帶給全民撼動人心的力量，但培養運動員的過程充滿挑戰，需要更多精神和資源支持。台灣大身為企業公民，2003年起成為選手們堅強的後盾，一路支持選手挺進體育賽事最高殿堂，並透過激勵獎金與助威金，鼓舞選手Open Possible能所不能，台灣大運動家族選手繼上次東京奧運，勇奪1金1銀，今年巴黎奧運再創佳績，台灣大不僅成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，同時也是本屆囊括最多獎牌的贊助企業，斬獲1金2銅，台灣大很榮幸成為推升選手站上國際舞台發光的幕後一員，未來持續關注台灣體壇健兒，盼更多企業加入，讓選手無後顧之憂，全力投入訓練與比賽，追逐夢想。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大很榮幸成為2024巴黎奧運中華代表團合作夥伴，從去年開始投入近千萬元製作《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV，獲得中華奧會選為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲，在奧運期間鼓舞了大家的士氣。台灣大也將於8月13日推出紀實片《Road to Champions 無懼之路》，傳遞運動選手們光輝背後，由淚水與汗水交織出的永不放棄精神！

林郁婷於2024年加入台灣大哥大運動家族後，首場國際賽就在奧運殿堂拿下金牌榮耀，背後是努力15年的成果。2023年成功獲得台灣拳擊史上首面亞運女子拳擊金牌，今年二度挑戰奧運就成為台灣拳擊史上首位獲得奧運金牌的選手，同時晉升奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽的「大滿貫拳后」。奧運期間，林郁婷即使面對性別霸凌風波，仍堅持不懈，用善良和拳擊實力打破所有流言蜚語。

林郁婷透露，在頒獎典禮時，浮現人生跑馬燈，包括開始練拳擊到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，感謝自己堅持下來，謝謝教練、全台灣有這麼多人相信我，支持我到現在。本次獲得金牌，對台灣體育都是重要里程碑，證明台灣人也可以做得到，希望體育選手都可以持之以恆下去。」面對外界紛擾，郁婷也說：「希望藉由我的小小影響力，讓這個世界變得更加美好，不要因為遭遇黑暗，而失去對生活的熱愛。

高球女子好手徐薇淩自2018年加入台灣大哥大運動選手家族之後，持續在國際場上大放異彩，屢創佳績。巴黎奧運總成績以283桿作收，雖然無緣奪牌，但相較上屆參加東京奧運的第15名，今年大幅進步，並列第8名，寫下台灣女子高爾夫球在奧運的最佳紀錄，賽後徐薇淩表示，雖然不能站上頒獎台有些許遺憾，但近期成功走出低潮，也盡全力表現，更期待4年後的洛杉磯奧運能夠再度為國爭戰。

另外，孫振自2021年加入台灣大哥大運動家族以來，征戰多項國際賽成績都相當突出，2021年、2023年一舉獲得Red Bull BC One Cypher台灣大賽冠軍，2023年更代表台灣前進杭州亞運拿下霹靂舞第五名的好成績，2024年成功取得巴黎奧運資格賽晉級門票，成為首批跳進奧運的16位世界頂尖好手之1，而在11日的霹靂舞男子組循環賽中，孫振在小組賽首戰面對摩洛哥選手Billy，拿下全數18票勝出，也是四組第一輪賽事中唯一全勝的選手！第二戰孫振面對到2屆Redbull BC One冠軍的荷蘭好手Menno，以總分3：15惜敗；第三戰對決世界第4名哈薩克的Amir，孫振以0：2（總分5：13）落敗，最終在小組中排名第3名，無緣晉級8強，雖敗猶榮，締造台灣第一位登上奧運霹靂舞殿堂的光榮里程碑。

台灣大強調，以實際行動支援選手在賽場上熱血拚搏，除成為2024 巴黎奧運中華代表團合作夥伴，由專業團隊籌備超過一年，共同陪伴導演兼作詞作曲的李洹宇（小忍）創作完成《Never Give Up》歌曲及MV，集結34位台灣優秀運動員共同演出，並作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲，透過MV傳遞運動員永不放棄的熱血精神，目前在中華奧會與台灣大哥大官方YouTube頻道點閱率總計破80萬次觀看。奧運期間，網友紛紛轉發支持，紛紛留下「奧運開始前聽的是熱血，奧運開始後聽的是感動」、「奧運開始前只覺得歌好聽，但開打後，邊看著這些國手畫面邊聽竟然雞皮疙瘩，雖然有些已經止步，但大家都好棒，Never give up!」等留言為台灣選手加油。

同時，台灣大表示，將在奧運閉幕後，8/13再推出另一部作品，由李祈悅執導的《Road to Champions 無懼之路》紀實片，讓觀眾一窺選手們備戰期間汗水與淚水交織的奮鬥過程，傳遞運動員對於夢想堅持與拚搏熱血精神。