Netflix創意產業平等基金首度登台 開發在地原創內容

Netflix今（13）日宣布，Netflix創意產業平等基金（Netflix Fund for Creative Equity）首度在台灣推行，期望透過此基金，幫助台灣更多創作者產出優質作品，這筆基金也協助發掘、培訓世界各地的新秀，並為提供潛在工作機會。

Netflix華語內容總監黃怡玫表示，近年來華語影視內容蓬勃發展，Netflix也積極投入，並拓展華語內容產業。Netflix自2022年與文策院簽訂合作備忘錄，去年舉辦「NETFLIX x TAICCA合作實務工作坊」，今年以創意產業平等基金為基礎舉辦的工作坊，目標是與台灣新進創作者進行良性且正向的互動與交流，幫助更多台灣創作者產出優質作品，持續開發不同類型的在地原創內容。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院與Netflix透過實務工作坊的合作，希望強化對國際市場的了解、藉此增進台灣作品的全球商業性。文策院也將持續推動台灣影視產業的專業人才培育，協助台灣業者走向國際，創造多元商機。

Netflix創意產業平等基金正於台灣開始推廣，代表Netflix致力於支持並培育創意人才。此基金不僅僅是一個培訓計畫，更是一個為創作者提供機會的平台，能夠透過作品在全球觀眾前展示自己的創作能力。Netflix期待透過該計畫為影視創意產業帶來新的活力和機遇，並為全球觀眾帶來更多精彩內容。

Netflix與文策院攜手舉辦的「NETFLIX x TAICCA影集編劇：編劇室實驗工作坊」，也將於9月21日至10月26日舉行，為期六周，由編劇徐瑞良、黃怡玫 ，以及現任Netflix國際原創作品的創意人才投資總監克里斯多福·麥克Chris Mack擔任工作坊講者。三人期望藉由這次機會，帶領工作坊學員從實務演練中磨練自己的編劇技巧，創造正面的交流與傳承，更希望藉此提升台灣影視創作者的專業技能，為創意工作者的未來發展提供指導與協助。

「NETFLIX x TAICCA 影集編劇：編劇室實驗工作坊」採用「編劇室」的編制系統，透過實戰演練來提升編劇技巧與創作能力，內容涵蓋影集概念結構、試播集創作、角色塑造、編劇室體驗及提案演練等。工作坊內容充實緊湊，最後將現場展現成果。本次工作坊預計匯集約40位具有經驗的影視作品編劇、製片以及新興的影視創作者加入。