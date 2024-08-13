信驊攜手矽格布署Cupola360沉浸式遠端訪廠方案

衝刺360度沉浸式遠端管理方案的信驊科技（5274）今日宣布，與旗下關係企業酷博樂攜手封測領導廠矽格，共同為半導體封裝和測試產業引入革新的客戶沉浸式遠端訪廠方案，以信驊及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機與視覺化遠端管理平台，實現廠房產線的客戶遠端稽核及導覽，協助矽格提供更臻完善的半導體後端製造服務。

矽格也是信驊主力晶片測試廠。信驊指出，這次透過信驊及酷博樂的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，在廠房內廣布建Cupola360全景相機，串聯整體空間進行遠端即時巡檢，能立即顯示廠端生產數據於現場畫面。舉凡客戶端、工廠管理人員及稽核人員均無須實地進入產線，即可遠距進行廠區巡視、專案討論、製程介紹等管理和商務任務。

信驊進一步指出，此系統不僅減少舟車勞頓的成本及碳足跡、降低人員進出產線的干擾和汙染風險，還能透過Cupola360沉浸式視覺化的優勢，提供客戶優於進入實體產線之生產即時畫面及數據，大幅提升客戶訪廠的效率及品質，也讓客戶更容易追蹤生產專案進度。

信驊科技營運長謝承儒表示，對許多產業來說，客戶入廠參訪有其必要性，然而過去缺乏足夠先進的技術得以取代實地訪廠。現在透過Cupola360沉浸式遠端訪廠方案，不僅免除繁瑣的產線進出管制流程，大幅提升客戶訪廠體驗及效率，還能協助客戶即時掌握生產現場動態及相關數據，有效提升專案追蹤及管理效率。

矽格總經理暨營運長葉燦鍊表示，因應後疫情時代的產業及工作模式轉變，遠距訪廠逐漸成為重要趨勢。既有的廠區巡檢及客戶訪廠需要大量人力進行現場巡查且過程繁瑣，頻繁進出產線導致生產效率易受影響。Cupola360全景智慧視覺化遠端管理解決方案能有效解決既有巡檢、稽核和導覽的痛點，大幅提升營運效率、強化場域安全並增加客戶滿意度及商務導入速度。

葉燦鍊表示，目前此方案已成功導入至矽格的北興廠及中興廠，將持續擴大推廣至各種產業應用的廠房。