新漢攻機器人 旗下創博前進自動化工業大展

工業電腦大廠新漢（8234）旗下專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發的子公司創博（NexCOBOT），於今年四月取得德國萊因IEC 61508與ISO13849-1功能安全證書後，陸續接獲歐美日廠商合作洽談，將於下周台北國際自動化工業大展與機器人生態系夥伴共同展出一系列基於EtherCAT開放架構的AI機器人解決方案，創博總經理沈倩怡也藉此機會以多年來服務機器人客戶的經驗，分享工業機器人未來四大趨勢。

沈倩怡表示，創博在智慧機械產品研發已有超過十年經驗，早期顧客主要以製造型量產導向機器人為大宗，近年由於少量客製化需求提升，加上AI技術逐漸被導入，近期客戶需求主要轉往四大方向，分別為機器人功能安全的強化、工業型機器人AI應用、機器人顧問需求、以及自主移動機器人（AMR）的普及。

由於市場對於高效能、客製化的人機協作需求提高，機器人功能安全已成為不可或缺的剛性需求，創博所提供的服務中不僅包含軟硬體功能安全方案，更提供全方位從設計、撰寫安全文件服務、到協助加速開發流程，大幅縮短客戶取得功能安全認證量產時程，已導入產品包括與Intel合作的x86功能安全機器人控制器、以及與瑞薩電子合作打造的嵌入式功能安全運算平台和I/O控制解決方案。

工業機器人在製造業中主要被運用在傳統需以大量人力進行的生產、搬運、以及監控等環節，隨著科技產業競相發展AI技術，未來AI軟體技術結合工業機器人載體將可執行各種細緻、多元化的自訂任務。以製造產線上的曲面不規則形狀物體檢測為例，過去傳統檢測方式主要依賴人工或是機器定點攝像，過程繁複耗時且精確度低。

創博於此次自動化展正式對外發表AI 360度曲面物體檢測技術，透過創博設計的CAD to motion軟體技術結合正崴自主研發的六軸工業型機器手臂，可執行曲面物體掃描檢測，透過實時生成的曲面取像軌跡進行無死角瑕疵檢測，取代傳統費時且準確度低的定點攝像檢測，協助企業大幅提高檢測效率。

近年來市場不斷強調數位化，然而多數企業在此潮流中略顯迷惘，更有不在少數的業者「為數位化而數位化」卻缺少數位化目的，創博提供一站式DMS機器人顧問服務，從前端協助業者先找到痛點，進而針對不同業者的痛點需求提供完整且模組化的功能安全機器人AI解決方案，讓客戶易於建構專屬的應用及多元構型的機器人方案。

國內知名的智能自動化解決方案提供廠商盟英便表示在銷售協作型手臂方案時，便得益於創博於機器人控制器一站式服務，提供完整的機器人整合系統以及顧問諮詢服務。

沈倩怡也觀察到，製造業在導入工業機器人的進程中，具有機動性高、配置簡易等特性的自主移動機器人（AMR）近年來越發普及，創博提供整合了3D相機和先進CPU的AMR產品，可充分支援電腦視覺應用和AI運算，同時具備5G通訊、無線充電功能；軟體部分整合了OT與IT，打造出控制中心和服務中心兩大系統部分，分別負責AMR地圖建立、路徑規劃、任務編輯等，依據客戶的需求彈性調整，讓AMR設備運作更靈活。