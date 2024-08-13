眾福科參與自動化展 展出充電樁戶外強固型顯示方案

眾福科今（13）日宣布參加2024台北國際自動化展，展示專為戶外電動車EV充電樁設計的工業顯示器，並搭載自動車牌辨識（ANPR）技術與能源管理平台，以解決充電樁顯示器普遍存在的面板快速老化和黑化等問題，確保顯示效果長久不衰。

2024台北國際自動化工業大展將於8月21日至24日在台北南港展覽館舉行，展示各類工業電腦、嵌入式系統及檢測量測設備。眾福將在同屬佳世達集團的羅昇攤位上展示最新的顯示器方案、技術與服務，突顯在快速增長的電動車充電樁市場中的競爭優勢。

對設置於戶外的充電樁而言，充電樁常面臨烈日曝曬、風吹雨淋等氣候挑戰，這些因素可能導致設備因紫外線、溫度變化及濕度而劣化，進而影響顯示效能與操作體驗。因此，提高充電樁的耐候性能，確保其持續穩定運作與安全性，成為當前的一大挑戰。

此外，目前的充電樁，通常會以車牌辨識結合金流支付系統，便利民眾繳費，因此，充電樁的自動車牌辨識系統功能，也廣受市場重視。

眾福科表示，ANPR技術利用光學辨識，並套用AI演算法模型，辨識車輛牌照數據，實現行進中車輛的影像分析，快速連接用戶系統，建立使用者習慣，大幅提升客戶體驗。並提供24小時即時監控，實現負載平衡，並能統一管理停管系統和金流管理至雲端平台，實現全面智慧整合。

眾福在特殊應用面板的研發領域累積超過20年的經驗，專門提供各種高要求的解決方案。無論是高亮度、高對比度、高硬度，還是抗刮、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕，以及廣溫度範圍和廣視角，眾福有信心推出符合客戶所需的戶外強固型顯示器解決方案。