高技看下半年有望優於上半年 AI應用目標續拉升

PCB廠商高技（5439）預期，營運高峰在下半年，將使下半年有望優於上半年，網通與電工需求較好，工業電腦能見度也優於去年同期。同時AI應用產品目標仍持續拉升。

高技提到，看營運高峰下半年有望優於上半年，車用板需求比預期落後 跟去年年底預測有落差，下半年動能來自網通接近預期，車用板仍看客戶需求，至於工業電腦比去年略好能見度約1-2個月。

高技上半年受車用調整衰退10%，公司全年力拚衰退幅度收斂。上半年四大產品線電工三成多、網通35%、車用25%以上，其餘為半導體等相關。

各大PCB廠積極布局東南亞，高技提到，泰國廠規畫仍謹慎評估，今年資本支出增加約4億多，泰國廠仍看年底規畫才較明朗。

高技總座李泰輝先前在法說會上預告，公司開發新應用至少需2-3年，AI應用相關產品實際也在三四年前開始接觸，開發兩個區塊約在10層板更高階20-30層板目標群不同趨勢如此，公司本身有厚銅技術能力並配合客戶需求推向市場，配合客戶需求成長。