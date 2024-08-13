沙鹿豪墅「謙隱園」成台積電專屬社區 原因曝光了

台積電擴廠效應發威，如今中科二期如火如荼進行中，對於科技業高階主管來說，房屋居住需求更是得高於一般標準。台中市沙鹿區透天別墅個案「謙隱園」，高達六成已購客是台積電菁英，被業界稱為未來的「台積電社區」，受到市場矚目。

台積電風潮席捲全台，增設廠之處更是房價鍍金保證，特別是中科二期園區擴建進度明確，未來1.4奈米的最先進製程有望進駐，更已衍生出一波高端工程師客群的居住需求。

位於台中市沙鹿區星河路上，看好海線發展的大樁建設，推出16戶電梯頂級別墅的大樁「謙隱園」，近期因六成已購客全來自台積電的高階主管，被稱為未來的「台積社區」，對此大樁建設副總葉建君出面回應：「非常感謝已購客的高度認可！」

「謙隱園」為大樁建設20週年代表作，主打海線頂級豪墅，目前已購客中皆是中科菁英，該案基地位處鹿峰國小旁的純住宅區，距離沙鹿交流道、家樂福商圈約5分鐘車程。

不過，不論是中科、海線的預售新案，又不論是透天、大樓、公寓的供給都非常多，大樁「謙隱園」究竟有哪些獨特規劃，讓中科精英作伙相約當厝邊？

據了解，該社區每戶皆能停下2至3位的停車空間，更引進七期豪宅第二門廳概念，在一樓就能享有停車、展間、交誼廳的豐富空間；值得一提的是，建商更預留充電套管，讓高科技業者接受度相當高的電動愛車，不受限在家就能好好充電。

全案並規劃採門禁管制型社區，相當具有隱私性，而安全性管理也是智能代表，建物本身外觀語彙更是不落俗套，採用全景大窗、垂直綠島造型搭配燈光計畫，輔以格柵、鐵件交錯，不僅現代感十足，建材配備為區域的高標，成為海線罕有的產品。

不只是外觀新穎、內裝豪奢，在實用性上，建商引進「資源回收室」，讓過去透天社區被詬病的丟垃圾問題輕鬆被解決，這些用心規劃皆顯示建商對於產品格局、區位條件、細膩程度俱佳，成功吸引科技新貴的目光。

對此，大樁建設副總經理葉建君表示：「受到市區高房價、央行信用管制等原因，別墅、透天型產品因獲利不像大樓產品高，幾乎要在市區絕跡，但目前沙鹿還在房價凹陷區，以總價3,000萬元內來說，台中市大概只剩沙鹿區可打造透天豪墅產品。」

尤其，隨著台積電擴廠計畫越來越明確，沙鹿區補漲效應可期，加上沙鹿還擁地利之便，可透過特五號道路串連中科特區，未來捷運藍線讓沙鹿更能被期待。