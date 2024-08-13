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英業達股利來了！ 每股1.5元 葉國一父子合領4.4億鉅款

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）13日將配發1.5元現金股利，據證交所公開資訊觀測站資料顯示，截至今年6月集團最大股東仍為創辦人暨會長葉國一，共計持有張數超過17萬張（總計176,361張）股票、持股比例4.92%，以每股配發1.5元計算，預計將領到2.64億元；至於集團第二大股東則是葉會長次子、現任董事長葉力誠，持有117,412張股票，持股比例3.27%，預計將入袋1.76億元，而父子二人合計將領到4.4億元的股息收入，相當驚人。

據公開資訊顯示，英業達今年所發放的現金股利總額高達53億元（新台幣5,381,212,599元）；而截至本次配息為止，已連續配發股利長達34個年頭，全數加總合計為77.44元。除了第一、二大股東葉國一、葉力誠父子外，集團第三大股東則是前董事長、現任電電公會理事長李詩欽，持有115,833張股票，持股比例達3.23%，則將會領到大約1.73億元的現金股利；而世訊投資公司董事長溫世智，則以持有35,686張股票，緊隨其後，持股比例為0.99%，約可領到5,352.9萬元的現金股利。

英業達作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單，連最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單佔比。而英業達12日以46.95元開高走高、盤中衝上48.35元，終場漲幅稍收斂，但仍以紅盤收漲在48.3元、單日上漲2.15元、漲幅達4.65%。隨著英業達等AI指標走勢全面彈升，市場資金開始回流，其中外資昨日買超英業達逾5千張，在市場買超排行中排在第14名。

此外，英業達已公布7月營收表現，單月合併營收555.33億元，月增9%，年增32.8%，創下歷史新高紀錄，合併今年前7個月營收達3401.98億元，年增16.2%，超出市場原先預期數值。針對營收持續增長的態勢，英業達說明，伺服器產線受惠出貨至中國的產品 ASP 較高，挹注整體營收大增。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。

英業達創辦人葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達創辦人葉國一。記者吳康瑋／攝影

營收 英業達

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