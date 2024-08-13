快訊

3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

緯創斥資逾84億 四地大擴廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，董事會昨（12）日決議斥資逾84億元在台灣、美國、墨西哥及印度等四地，啟動AI伺服器大擴產。

緯創為快速投產AI伺服器產能，2022年向顯示器廠瑞軒承租湖口廠，去年第4季再投入超過11億元擴產。隨著客戶需求持續加溫，緯創昨日董事會二度追加湖口廠投資金額，擬於21.3億元額度內，進行湖口廠建築物改良及取得機器設備。

緯創董事會同時通過將於墨西哥自地委建新廠，100%持股子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 擬斥資8,111.2萬美元（約新台幣26.33億元）興建廠房，主要針對美系客戶的AI伺服器需求。

除擴建新廠與擴增產能外，伴隨客戶需求升溫，也帶動緯創更多售後服務需求成長。緯創董事會昨日通過兩項擴增售後服務業務規模的議案。

緯創持股100%的北美售後維修服務子公司WTX，擬於7,200萬元美元（約新台幣23.37億元）內，取得位於美國德州的土地與廠房，主要因應伺服器與AI伺服器當地售後服務需求。

另外，緯創100%持股印度子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited，擬投入不超過4,043.8萬美元（約新台幣13.12億元）預算，興建廠房，擴增售後服務規模。

伺服器 新台幣 緯創

延伸閱讀

緯創動能強 大摩按讚

高盛：AI伺服器硬體供應鏈第3季營收有望大增 按讚七台廠

緯創10年來最高股利來了 董座林憲銘領1.1億鉅款

這檔第2季虧損擴大…慘遭外資大賣2.7萬張 居賣超前十個股冠軍

相關新聞

緯創三率三升 上半年超賺

代工大廠緯創昨（12）日公告第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股...

平價AI iPhone要來了 和碩、大立光等訂單一波波

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數之際，傳出也正打造平價AI iPhone，可能命名為iPhone SE 4，預計明...

緯創斥資逾84億 四地大擴廠

緯創衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，董事會昨（12）日決議斥資逾84億元在台灣、美國、墨西哥及印度等四地，啟動A...

闢藍海…蘋果以及三星都計劃推 AI 訂閱制

隨著今年智慧手機陸續導入AI應用，手機品牌廠為了衝刺獲利，包括蘋果以及三星都計劃未來將推動AI訂閱制，以爭取更高額利潤，...

換機潮樂觀 蘋果概念股利多

各大手機品牌下半年新機齊發，法人指出，從7月營收來看，目前手機供應鏈中，仍以蘋果供應鏈表現較優，預期未來有望受惠於換機潮...

固態硬碟大追單 NAND族群宜鼎、群聯、威剛沾光

AI需求火熱，引爆存儲需求大增。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，近期AI伺服器相關客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。