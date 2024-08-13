緯創斥資逾84億 四地大擴廠

緯創（3231）衝刺AI伺服器業務，為因應客戶強勁需求，董事會昨（12）日決議斥資逾84億元在台灣、美國、墨西哥及印度等四地，啟動AI伺服器大擴產。

緯創為快速投產AI伺服器產能，2022年向顯示器廠瑞軒承租湖口廠，去年第4季再投入超過11億元擴產。隨著客戶需求持續加溫，緯創昨日董事會二度追加湖口廠投資金額，擬於21.3億元額度內，進行湖口廠建築物改良及取得機器設備。

緯創董事會同時通過將於墨西哥自地委建新廠，100%持股子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 擬斥資8,111.2萬美元（約新台幣26.33億元）興建廠房，主要針對美系客戶的AI伺服器需求。

除擴建新廠與擴增產能外，伴隨客戶需求升溫，也帶動緯創更多售後服務需求成長。緯創董事會昨日通過兩項擴增售後服務業務規模的議案。

緯創持股100%的北美售後維修服務子公司WTX，擬於7,200萬元美元（約新台幣23.37億元）內，取得位於美國德州的土地與廠房，主要因應伺服器與AI伺服器當地售後服務需求。

另外，緯創100%持股印度子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited，擬投入不超過4,043.8萬美元（約新台幣13.12億元）預算，興建廠房，擴增售後服務規模。