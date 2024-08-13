緯創三率三升 上半年超賺

代工大廠緯創（3231）昨（12）日公告第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股純益1.55元；上半年獲利79.36億元，為同期最佳，並較去年同期大增1.3倍，每股純益2.79元。

緯創第2季「三率三升」之際，上半年毛利率也以7.78%寫下歷年同期最佳成績；上半年營益率3.28%，則為近18年同期最佳。

緯創指出，首季處分印度生產iPhone的廠區後，第2季起低毛利產品線比重降低，加上AI伺服器出貨引擎轉強，高毛利產品比重拉升，助攻獲利向上。

緯創第2季筆電出貨量季增一成，顯示器同步成長，伺服器動能則明顯加溫，一般伺服器及AI伺服器出貨量均呈現雙位數成長，整體伺服器占營收比重由第1季的38%，攀升至第2季的44%。

就上半年整體來看，緯創伺服器營收占比達到41%，較去年同期成長4個百分點；上半年伺服器營收超過1,966億元，年增逾26%。

根據緯創揭露的財務數據，第2季合併營收2,402.07億元，季增0.37%，年增15.8%；毛利率8.36%，季增1.16個百分點，年增0.8個百分點；營益率3.6%，季增0.65個百分點，年增1.03個百分點；淨利率1.84%，季增0.37個百分點，年增0.27個百分點；稅後純益44.12億元，季增25.2%，年增35.4%，每股純益1.55元。

累計上半年合併營收4,795.32億元，年增14.3%；毛利率7.78%，年增0.5個百分點；營益率3.28%，年增0.88個百分點；淨利率1.65%，年增0.83個百分點；稅後純益79.36億元，年增1.3倍，每股純益2.79元。

緯創第3季AI伺服器動能持續加溫，緯創預估，第3季一般伺服器營收將較第2季持平至小幅成長，AI伺服器動能強勁、營收將有雙位數成長，並維持今年AI伺服器營收逐月成長、全年大增三位數百分比的看法。

緯創第3季筆電出貨量估持平至小幅成長，桌機將有雙位數成長，顯示器則持平。緯創昨天股價勁揚逾5%，終場重回百元大關、收102.5元，上漲5.2元，外資買超逾1.7萬張，終止連二賣。