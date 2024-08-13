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闢藍海…蘋果以及三星都計劃推 AI 訂閱制

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著今年智慧手機陸續導入AI應用，手機品牌廠為了衝刺獲利，包括蘋果以及三星都計劃未來將推動AI訂閱制，以爭取更高額利潤，並提供用戶更強大的AI功能。

業界人士分析，智慧手機已是成熟市場，品牌廠殺價競爭日益激烈，加上用戶對新品的要求更趨嚴苛，都讓硬體製造利潤愈來愈低，隨著AI應用掀起新一波熱潮，讓品牌廠看見獲利新藍海。

雖然目前各家手機品牌廠的AI功能都是免費，但未來很有可能走向付費制，唯有透過使用者付費，才能讓業者願意投入更多資本打造新的AI應用，讓市場呈現正向循環。

以蘋果為例，外電報導，雖然蘋果AI平台Apple Intelligence仍是免費，但該公司已計劃將「進階AI應用」的Apple Intelligence+商業模式轉變為訂閱制，推估每月費用將落在10至20美元之間（約新台幣325元至650元），以支撐高昂的AI技術開發成本。

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