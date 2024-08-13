換機潮樂觀 蘋果概念股利多

各大手機品牌下半年新機齊發，法人指出，從7月營收來看，目前手機供應鏈中，仍以蘋果供應鏈表現較優，預期未來有望受惠於換機潮效應。

上市櫃公司7月營收出爐，蘋概指標股表現出色。權王台積電（2330）7月合併營收衝上2,569.53億元，創新高，月增23.6%，並較去年同期增加44.7%，提振市場樂觀情緒。大立光7月合併營收54.35億元，攀上八個月來高點，也是歷年同期次高，月成長34%，優於預期，年增55%。

電源供應器大廠台達電7月營收373.39億元，創新高，月增7.2%、年增3.8%，超出法人預期，主要受惠於被動元件及伺服器電源二大成長動能表現強勁，iPhone新機拉貨潮更是推升營收上揚的關鍵之一。

內外資法人看好台達電下半年成長動能將更強勁，紛紛調高今年獲利預估及目標價。