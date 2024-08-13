記憶體業者搶市 各顯身手

AI催動記憶體業新一波需求，台廠雖然在當紅的高頻寬記憶體（HBM）領域幾乎沒有發揮空間，在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）相關應用則各顯身手，包括群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）等都祭出新品或平台，強化技術量能，同時加快製程推進並擴充產能，積極搶市。

AI、5G推波助瀾下，當愈來愈多資料傳送，落地時需要的存儲空間愈大，對傳輸速度要求也愈來愈快，相關應用成為台廠揮灑的舞台。

群聯推出平民化AI平台「aiDAPTIV+」，透過把自家儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案當作DRAM使用，進一步擴充運算能力，客戶不必將自家資料上傳至雲端，就可以進行訓練與推論，該解決方案自去年推出以來，已有多家廠商開案，概念驗證（POC）數量超過80個，預計第3季開始放量出貨，出貨規模拚上萬套。

威剛掌握專業級存儲技術，強化「巨量資料暢行、極速高效傳輸、安全機制支援」等三大優勢，陸續推出BiCS5 3D（e）TLC各類存儲產品、高DWPD企業級固態硬碟、以及極高效能的企業級NVMe Gen4 / Gen5固態硬碟等，透過產品及技術研發雄厚實力搶市。

宜鼎衝刺邊緣AI布局，今年啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，由一廠工控儲存與擴充模組的定位向外擴張，讓集團邊緣AI軟硬整合涵蓋的層面更加完備，更保留三廠建地，作為未來再次躍升的推進力。

宇瞻看好AI帶動企業級伺服器存儲需求，以高達30TB的大容量、高效能、低延遲、高可靠性四大特點，同時兼具資料加密和斷電防護的附加功能，打造可高度客製化的解決方案。