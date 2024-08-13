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固態硬碟大追單 NAND族群宜鼎、群聯、威剛沾光

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
AI需求火熱，引爆存儲需求大增。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
AI需求火熱，引爆存儲需求大增。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

AI需求火熱，引爆存儲需求大增。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，近期AI伺服器相關客戶頻頻追單企業級固態硬碟（enterprise SSD），呈現價量俱揚態勢，估計今年AI相關固態硬碟採購容量將較去年暴增逾十倍。

固態硬碟是以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）打造，隨著AI引動企業固態硬碟追單潮，採購容量暴增，業界看好將為NAND產業帶來龐大出海口，群聯（8299）、宜鼎（5289）、威剛（3260）等相關台廠營運將跟著旺。

就報價動態來看，集邦指出，AI伺服器客戶對供應商加單，帶動企業級固態硬碟合約價於2023年第4季至2024年第3季累積漲幅超過80%。隨著輝達（NVIDIA）H100、H20和H200等系列產品到貨，相關客戶開始進一步加大TLC 4、8TB企業級固態硬碟訂單動能。

AI需求熱引爆固態硬碟追單潮
AI需求熱引爆固態硬碟追單潮

集邦預估，今年AI相關固態硬碟採購容量將超過45艾位元組（EB），年成長超過十倍，未來幾年AI伺服器可望推動固態硬碟需求平均年增率超過60%，而AI固態硬碟需求在全部NAND晶片的占比有機會從2024年的5%，上升至2025年的9%，挑戰倍增態勢。

業界分析，固態硬碟可分為企業級和消費級，企業級固態硬碟較消費級固態硬碟具備更高的性能及持續性，若長時期使用消費級固態硬碟連續寫入數據功能，表現性能還會大大降低。固態硬碟是NAND晶片關鍵終端應用，隨著AI需求推升未來數年固態硬碟成長趨勢確立，將為NAND產業挹注成長動能，助攻群聯、威剛、宜鼎等台廠營運。

群聯積極搶進企業級固態硬碟市場，上季發表全新企業級固態硬碟品牌「PASCARI」，並推出符合高階企業級固態硬碟存儲市場需求的PCIe Gen5 X200系列固態硬碟。群聯執行長潘建成透露，PASCARI品牌廠產品已獲得美系存儲客戶採用，目前營收占比已超過二位數百分比，力拚2026年占整體營收比重四成。

威剛長期耕耘企業級應用，目前固態硬碟產品占比逾三成，涵蓋企業與一般消費型產品。威剛董事長陳立白樂觀看AI應用百花齊放，將對記憶體存儲產業產生正向助力。威剛旗下BiCS5 3D（e）TLC系列存儲產品即鎖定企業與工業客戶，涵蓋多種主流規格。

宜鼎在集團策略朝AI推進，主攻工控產品少量多樣策略，提供高客製等服務，應用於為客戶量身打造AI解決方案，相較雲端業者主攻生成式AI，現階段宜鼎與子公司專注於探索邊緣AI產業應用，強調以AI解決實際產業痛點。


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