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微軟龜山資料中心啟用 開始服務高度資料管制領域

經濟日報／ 記者彭慧明吳凱中／台北報導
台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供
台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供

微軟（Microsoft）桃園市龜山大型資料中心正式啟用，數發部長黃彥男昨（12）日證實此事，台灣微軟總經理卞志祥指出，在某些對資料高度管制的產業，微軟資料中心已經開始提供服務。

台灣微軟昨天舉辦「DevDays Asia 2024亞太技術年會」，出席致詞的黃彥男指出，台灣微軟資料中心開始提供服務。台灣微軟首席營運長陳慧蓉回應，基於客戶隱私考量，無法透露台灣資料中心營運時間或客戶。

微軟亞太技術年會邁入第九年，今年邀集微軟全球資深副總裁暨亞洲首席技術長蘇扎（Mark Souza）、微軟SQL產品與服務副總裁德汗（Asad Khan）等20位多位微軟重量級AI專家來台分享最新AI技術。

微軟在台資料中心啟用
微軟在台資料中心啟用

微軟自2020年宣布要在台灣設立Azure資料中心，後續對工程進度及啟用時間時程皆未多做說明。

據了解，微軟在台灣有兩座大型資料中心，主要設立於桃園市，其中龜山部分已啟用，蘆竹資料中心則持續建設中。

卞志祥指出，台灣微軟資料中心非常龐大複雜，是多點、高容錯、區域樞紐等級，全方位提供所有產業應用。在某些對資料高度管制的產業，已開始提供服務。

卞志祥說明，台灣微軟資料中心落地，有幾個重要使命，首先是針對一些對資料高度管制產業，如醫療、金融、電信等，需符合政府法遵法規。其次是資料中心有極短的網路延遲，可導入工廠產線，提供即時資訊互動，如需要即時資訊系統互動的產業；以及提供大型系統上雲、資料備援等服務。


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