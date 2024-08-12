美銀：輝達Blackwell延遲出貨很正常 喊買四台廠

市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）伺服器延遲出貨，全球股市受到衝擊。美銀證券釋出最新「伺服器產業」報告指出，初期出現延遲是正常且合理的現象，2025年仍將量產，整個產業仍面臨嚴重的供給短缺。輝達H系列產品生命周期可望延長，將嘉惠廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）、緯創（3231）等四家台廠。

美銀在走訪相關供應鏈後，提出二大結論。首先，由於新運算平台上線需要大量的研發與測試工作，因此初期出現延遲正常且合理。台系硬體供應鏈確認今年第4季將小量出貨，2025年將正式大量產出貨。

美銀指出，其次，人工智慧（AI）產業仍面臨嚴重的供給短缺，需求依然強勁，短期供應問題僅影響出貨，而不是需求。數周以來，美國超大規模雲端業者已提高資本支出，例如微軟就將明年預估資本支出從540億美元調高到580億美元，並且強調仍持續投資在AI。

況且，美銀認為，Blackwell如果延遲出貨，輝達可能會延長Hopper（H100、H200）的產品生命周期，有利於相關台系供應鏈。例如，緯創在H100、H200伺服器基板的市占率高達95%，在GB200運算板的市占率為50%。

對硬體廠商來說，美銀認為最大的問題可能在於過熱。GB200是輝達第一個採用液冷系統的晶片，因此供應鏈可能要花更多時間去改善設計並提升效能。由於GB200機櫃平均售價高昂（200-400萬美元），供應鏈應該有更多資金及資源去處理相關問題。

因此，美銀看好擁有強勁營運資金、研發資源及領導地位的伺服器大廠，對四家台廠重申「買進」評等。其中，台達電為AI伺服器電源供應領導品牌，以2025年的預估每股稅後純益（EPS）來推算，給予28倍的本益比，目標價為500元。

至於鴻海，美銀給予的目標價為260元，預估本益比為16倍，比2007年以來平均歷史本益比高出四個標準差，主要是美銀認為鴻海在ODM享有領導地位、將受惠於iPhone的換機潮、AI業務營收上揚、全球據點的分散程度勝過同業、現金股利配發提高等。

另外，美銀指出，廣達目標價為340元，還將受惠於電動車業務、客戶多元程度高於同業、現金股利殖利率高且穩定（4-5%）等。緯創目標價為145元，優勢在於到2026年之前營收及獲利成長動能強、伺服器產品組合提升、退出iPhone組裝業務等。