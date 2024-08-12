電動車業逆風、它受惠？ 鴻華先進：沒料到傳統車廠上門

鴻海（2317）集團電動車新創鴻華先進7月交車1,100台，衝上月交車千台能力後，半年報也交出毛利率18%成績，總經理李秉彥樂觀表示，第一階段目標：做到國際車廠毛利率（特斯拉毛利率17%）已經達成，第二階段目標就是拚放量，海外市場如北美及東南亞是團隊正努力重點。

鴻華先進半年報報喜，虧損明顯縮減，從首季稅後虧損5.79億元，到第2季度虧1.48億元，公司表示，未來有信心虧損會越來越小，今年下半業績會比上半年個位數百分比成長，2025～2026年本業就將轉正，也就是財報有望轉虧為盈。

電動車全球景氣降溫 但反成鴻華先進契機？

李秉彥表示，原本預期傳統車廠不會找鴻華先進合作，但現在景氣反轉，傳統車廠判斷無法投資過高資金在電動車上，但又面對各國整廠平均油耗標準（Corporate Average Fuel Economy Standards，簡稱CAFE）碳積分上路，跟鴻華合作意願大增。

「景氣趨緩，反而是我們的機會。」李秉彥表示，上半年到現在陸續看到很多傳統的車廠上門談，但基於業務保密不便透露。他透露未來的重要任務就是「多車型、多出海口」，只要拚放量就有機會爆發性成長。

今年台灣納智捷n7交車將破萬輛，鴻華也預告10月8日鴻海科技日會宣布新原型車款，台灣今年交車1萬輛車只是出發，東南亞跟北美才是主力市場。

「我們希望有里程碑，今年1萬台，之後希望是10萬台、30萬台、50萬台、100萬台的規模，當我們到百萬車廠規模，就是另一個兆元產業了。」李秉彥說。

如何尬贏中國大陸車廠？鴻華：我們符合公平競爭

李秉彥表示，傳統車廠一款新車開案要48個月，但若跟鴻華先進合作，就不是從零開始，可以24個月造車，可以滿足電動車產業的變化速度保持彈性，又省錢又省時間。他也坦承「原先以為是小客戶比較能接受鴻華先進的商業模式，沒想到今年上半年出現微妙變化。」傳統車廠態度轉變給鴻華先進帶來很多的機會。

但不止鴻華先進看到電動車模組化商機，奧迪今年宣布與上汽合作次世代電動車平台，福斯跟小鵬汽車及Rivian合作電子電氣架構，使得法人更關注鴻華先進的電動車開放平台策略要如何跟中國大陸車廠打擂臺？

對此李秉彥說，中國大陸車廠有3,000萬輛車的內需市場優勢，供應鏈成熟，更有政策扶植，但某種程度來說，鴻華先進跟國際企業較為類似，財務透明且符合資本市場運作，未來國際客戶找夥伴會更在意是否符合「公平競爭」，這也是鴻華的優勢。

李秉彥表示，未來上述車廠是否還會跟其他夥伴合作，就要看他們倆方現在整合程度如何，若整合效益好，或許會推出一系列多款車型，但反之則可能合作車款少。

鴻海科技日10月8日將再秀新原型車

李秉彥表示，鴻華先進成立短短3年多就開發許多車款，營運管理費用比對手低得多，加上高度垂直整合，一旦有規模量，就有競爭的優勢，而面對鋰電池價格下滑，李秉彥表示對鴻華先進有利，因為一旦電動車終端售價貼近油車價格，將符合消費者期待帶動需求成長，今年預估電動車產業仍是個位數百分比成長，2025年依舊樂觀。

鴻華先進公布上半年EPS負0.42元，虧損幅度小於去年同期，首季EPS負0.33元，第2季受惠於經濟規模擴大，單季虧損減至負0.09元，上半年平均毛利率18%，已經達成年度目標追上國際車廠毛利水準的期待。

上半年Model C（納智捷n7）出貨4,400台，前7月出貨5,500台，公司表示主要是產能零組件瓶頸（鋼板）解除，未來月產能都將朝1000台以上維持，由於裕隆三義廠年產能上看10萬輛，不擔心產能問題。商用電動巴士Model T則預計在2025年第3季度在高雄橋頭廠量產，年產能500台。

在今年鴻海科技日8～9日兩天，鴻華先進將發表新原型車及量產車型，同時Model B將取得政府認證，準備上市。