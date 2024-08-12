緯創新總部本季完工！董事會通過將總部移至「竹北」

代工大廠緯創（3231）新竹全球營運總部，將於第3季正式完工，該廠未來主要負責旗下包括AI等領域最先進、最高階的產品。而公司12日召開董事會，會中經表決通過「變更公司登記所在地址案」，拍板將集團總部的登記地址，從原先的「竹東」更改、移至新總部所在的「竹北」，這也代表，屆時將有超過5千個工程師入駐「竹北AI智慧園區」進而創造龐大的科技年產值。

緯創今日召開董事會、並於會後公告宣布，團隊為因應業務發展及實務需求，擬變更公司登記所在地址，變更資訊如下：緯創總部變更前地址為「新竹科學園區新竹市新安路5號」，而變更後將更改為「新竹縣竹北市智慧路1號」。至於有關的「因應措施」，緯創也將正式依法向主管機關辦理變更登記事宜。

據悉，緯創目前主要負責製造「高毛利AI伺服器基板」，以及負責系統組裝的產線，主要落腳在新竹地區，包括現有的湖口廠區、以及竹科新安廠區，不過待新總部本季正式完工後，緯創未來在新竹地區，將握有高達3個有能力生產高階伺服器的產線。而總經理林建勳也直言，未來將把旗下竹科與湖口工業區的生產能量進行大整合，除了持續擴大自身產值，也將創造出更多的高薪就業機會。

事實上，緯創近年為增加旗下產能，可說是煞費苦心，其中在產能布局上，除了為因應逐步擴大的市場所需，之前特地向顯示器大廠瑞軒（2489）承租的湖口廠，先後砸下數筆資金來擴產，而去年則再度追加11.31億元，以擴增GPU伺服器產線，並於今年一月底開出，不過似乎擴充的產能並未完全支應市場龐大需求，因此公司為因應客戶訂單需求成長，於12日經董事會同意通過，擬於新台幣21.3億元之額度內進行湖口廠建築物改良以及取得機器設備。