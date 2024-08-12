光寶邱森彬：攜英飛凌發揮協同效應 拚AI、能源、永續

光寶科技今宣布，與英飛凌簽署合作備忘錄。光寶科技總經理邱森彬今日表示，本次首度結合雙方新創平台，希望藉由新創團隊的靈活性與創新的想法，發揮協同效應，繼續加速在AI、能源管理、永續賽道的創新進程，推動未來前瞻科技的發展，同時將台灣的新創能量推向國際舞台。

光寶科技與英飛凌是長期的合作夥伴，雙方在AI、高功率電源、AIoT以及高階技術領域不斷攜手追求創新與突破。這次由雙方新創單位領軍，共同促進AI人工智慧、能源以及永續相關領域的合作交流。透過連結兩家公司的創新平台-光寶 「LITEON+新創平台」、英飛凌 「共同創新計畫 (Co-Innovation Program)」，接軌全球新創社群，開創多元資源共享的機會，賦能具潛力新創團隊，讓永續創新的想法持續推進下一個里程碑。

光寶指出，這項合作備忘錄旨在國際新創交流中，共同推動技術突破、扶植新創團隊及促進國際網絡拓展，同步將台灣本地新創能量推向國際舞台，逐步為整體產業帶來更多的永續影響力。

光寶科技2023年成立了LITEON+ 新創辦公室，聚焦提供不同階段的新創團隊相應的支援與協助，鏈結上下游資源以加速商業化進程，同時為產業尋找前沿創新能量。英飛凌於 2018 年即成立共同創新計畫 (Co-Innovation Program)，覆蓋範圍涵蓋歐洲、亞洲以及矽谷等全球市場。此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。

此外，雙方共同選定的新創企業也能夠加入英飛凌的共同創新計畫或是 LITEON+計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。

光寶科技新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示：「LITEON+ 是一個充滿創意和活力的平台，以永續共好為核心，致力於協助新創企業發展永續科技、潔淨能源和創新解決方案。透過本次與英飛凌『共同創新計劃』的進一步合作，期許能開發並推廣具潛力的永續技術方案，致力將新創技術從實驗室推展至實際應用，甚至是國際舞台，進一步擴大永續技術的影響力。」

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示：「英飛凌和光寶已有將近20年的深厚夥伴關係。隨著產業的變革與趨勢發展，兩家公司的合作也擴展到更多 AI 與綠色永續領域。我們很高興與光寶的夥伴關係能夠再進一步，在新創領域合作，為驅動產業的低碳化、數位化，積極發掘融合創新的機會而努力。」

英飛凌共同創新計畫負責人Lamin Ben-Hamdane表示：「在AI、能源和永續領域，新創企業為產業的創新注入重要的驅動力。這些領域也是英飛凌和光寶科技能夠提供巨大貢獻的地方。現在，兩家公司憑藉共同的企業願景和深厚的業務夥伴關係攜手合作。我期待這次合作能藉由共享雙方資源，激發綜效，加速創新，締造英飛凌、光寶科技及新創企業三贏的局面。」