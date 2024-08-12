現金王廣達暌違19年募資10億美元：因AI未來貢獻巨大

廣達（2382）將於2024年辦理10億美元額度的海外公司債發行計畫，這是19年來廣達第一次募資，手中已握1,450億元約當現金，廣達暌違多年再向市場集資320億元所為何來？

廣達2005年曾發行過2億美元ECB，從此之後，靠本身獲利能力及銀行融資，就持續穩健成長至今，營收規模衝破兆元規模至今都沒募資過，手握千億元資金的現金王罕見宣布增資計畫，也讓法人高度關注，廣達則表示，若完全轉換為股票可能稀釋股本2.5%，最終仍需看股價情況而定。

廣達也補充表示，會積極朝業績目標達成努力，並妥善平衡策略投資及兼顧股東投資回報兩方利益。

廣達半年報捎出好消息，讓外界驚艷的有二：1.伺服器營收過半，提前達成全年預期，故也上修全年伺服器營收占比會在50%以上，2.外界預期AI伺服器單價高，毛利率低，故雖有助於營收，但將拖累財報三率，但沒想到單季毛利率8.58%及營益率4.91%，分別創5季度以來及歷史新高，顯示AI伺服器毛利率不如預期差，加上車用電子高毛利率彌補，帶來漂亮組合。

不過，廣達也預期第2季為峰值，預期第3季毛利率會緩降，但金額會維持季增，關鍵是毛利率較低的AI伺服器業績會放大。

AI伺服器供應鏈為籌備量產，今年紛紛展開募資活動，提高現金準備率，白話說就是要做輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈，第一個門檻就是要有足夠周轉金，從認證到交貨都需要資金準備，這從廣達第2季末存貨金額達1,846億元，應收帳款也處高水位有關。

廣達也為重啟募資解釋，募資需求原因有3，包括因應AI伺服器出貨，擴大海外產能需求，分地域供貨，導致資需求量大增。資深副總楊俊烈法說會上，面對法人追問ECB預期的AI伺服器營收貢獻是否能達400億元，沒有正面表示，但強調「我只能說AI貢獻是巨大的（Huge）」。

今年廣達資本支出上調至120億美元，比原100億美元高，主要是伺服器及車用電子產能廣布墨西哥、美國、泰國、越南、德國，筆電在上海跟重慶廠製造。

隨著AI伺服器下半年出貨放量，廣達預估筆電第3季度營收僅占30%以下，但單價提升，2024年全年筆電銷量估個位數衰退，但伺服器因GPU抒解將加速強勁成長，其中AI伺服器三位數百分比成長，營收貢獻超過50%以上，汽車電子雙位數營收比。

由於三大主力產品線2025年都將持續成長，廣達的募資也預告下一波成長曲線序曲。