威剛致力推動永續教育 獲「TSAA台灣永續行動獎」殊榮

威剛（3260）科技深耕永續有成，2024年首次報名參加「TSAA台灣永續行動獎」，即以「威剛用愛伴飛永續未來」主題，榮獲「SDG04教育品質─銀獎」肯定，表揚威剛在偏鄉關懷及跨領域綜合教育的長期投入，透過「全球蜂鳥希望基金」、「威剛親子繪畫暨攝影比賽」及產學合作等專案，為弱勢孩童打開夢想起飛的契機，提升國內外永續教育與多元培力發展。

「TSAA台灣永續行動獎」由台灣永續能源研究基金會舉辦，是國內唯一以聯合國17項SDGS為評選主題的永續獎項。威剛董事長陳立白表示：「感謝主辦單位、評審們看到威剛長期在教育公益領域的努力，首度參加就獲頒SDG04教育品質─銀獎肯定，這也鼓勵我們在永續的道路上堅定前進，持續發揮企業影響力，為新世代打造一個教育平等、希望無限的美好未來！」

「全球蜂鳥希望基金」以「賦能」為前提，洞察學校及社區的實際需求，將贊助金用於可確切提升弱勢孩童學習環境與多元發展的項目上，自2022年起，已在台灣支持50間偏鄉學校、全球扶助超過千名兒少。2024年威剛發現越來越多的偏鄉學校積極發展藝文特色，具音樂、繪畫、舞蹈潛力的學童亟需外界的助力，因此，除了持續深化支持偏鄉小學體育團隊，也將鄉村藝文校隊納入資助行列中。2024年「全球蜂鳥希望基金」共有20所台灣學校獲選，橫跨17類特色專長，透過威剛的經費挹注，讓學校得以負擔師資、裝備教材及參賽表演費用，提供更加全面完整的訓練環境與表現舞台。

此外，活動觸角也逐步擴及海外分公司，由美國、巴西、墨西哥同仁親自與當地學校、社區團體互動，因地制宜補足所需，展現威剛多元培力的影響能量，為全球平權教育點亮希望的火苗。

呼應威剛的品牌DNA「創新」，連續六年舉辦「威剛親子繪畫暨攝影比賽」，鼓勵學童發揮創意想像力，透過觀察、實作及參與，探索課本以外的世界，領略科技與美學的跨界激盪。活動至今已成功觸及超過50個國家、啟發近萬名學童的藝術創作天份與美感。此外，威剛也走入高中校園，與台灣美光合作「科技女力」計畫，分享女性工程師的職涯心得，鼓勵女高中生們挑戰未知，啟迪對科技工作的嚮往與了解。陳立白強調，教育是翻轉人生的重要關鍵，只要威剛在的地方，就有夢想種子持續成長茁壯！我們將竭盡所能幫助地球的下一代公民提早培養競爭力，為世界的創新、智慧與美好注入多元、前瞻的能量。