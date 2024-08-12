DevDays Asia 2024開幕 微軟一年培育5萬AI人才

台灣微軟舉辦的「DevDays Asia 2024 亞太技術年會」12日盛大開幕，今年邀集微軟全球資深副總裁暨亞洲首席技術長 Mark Souza、微軟 SQL 產品與服務副總裁 Asad Khan、微軟產品總監 KB Badu-Antwi、微軟專案總監 Michael Bowman、微軟 Copilot 生態系資深總監 Dan Stevenson 等超過 20 位微軟重量級 AI 大神來台分享最新 AI 技術，活動報名人數突破 2,800 人。微軟也在會中宣布繼在去年提前完成 20 萬數位人才培育計畫後，過去一年再成功培育 5 萬名 AI 人才。隨著 GitHub Copilot 在全球突破 180 萬付費用戶、Copilot 在全球累積超過 7 萬組織訂閱，微軟更加碼宣布台灣前百大企業中，已有超過 7 成選擇微軟 AI 服務並已導入上線。微軟將持續推動產業智慧發展，賦能台灣 AI 競爭力。

數位發展部部長黃彥男親臨現場支持並強調：「很榮幸能參加今年邁入第九年的 DevDays Asia 2024 亞太技術年會，看見其成為數位開發者交流的重要平台，對台灣產業發展貢獻良多。數位發展部自成立來，一直致力於推動台灣數位經濟，近年也看見生成式 AI 和資安為產業帶來新機遇。近日爭取到國發基金百億元投資 AI 新創，需要微軟這樣的國際大廠持續支持，助力台灣新創躍升國際舞台，期待未來能繼續攜手微軟推動台灣數位經濟繁榮發展。」

台灣微軟與數位發展部持續攜手推動 AI 應用人才的培育，並透過各項計畫，藉 AI Day、AI Taiwan、AI+ 新銳選拔賽等合作，加速產業 AI 轉型。今年 DevDays Asia 亞太技術年會亦扮演關鍵角色，提供前瞻 AI 資源串連台灣南北，賦能台灣技術人才掌握 AI 趨勢脈動。

AI 技術是新一波關鍵典範轉移，今年亦是台灣邁入生成式 AI 發展的關鍵第二年。台灣微軟總經理卞志祥表示：「台灣 AI 發展已進入實用階段。在台灣的前一百大企業中，有超過 7 成選擇微軟 AI 服務並已導入上線，創造 AI 應用遍地開花。微軟提供從 AI 基礎建設、到技術平台，以至共榮生態系的高度整合，以及最堅強的團隊和經驗協助客戶導入，協助台灣產業在這波 AI 浪潮中創造出下一個十年的領先優勢。

微軟深耕 AI 數位人才，與產官學各界共同推動相關計畫。繼在去年提前完成 20 萬數位人才培育計畫，過去一年再成功培育 5 萬名 AI 人才，提升在地產業創新力與競爭力。GitHub Copilot 在全球已擁有 180 萬以上付費訂閱用戶，Copilot 也累積超過 77,000 個組織訂閱，皆顯示 AI 正重新建構企業與工作流程。

微軟致力將生成式 AI 應用推展到台灣各個產業，目前已在台灣超過 20 個產業落地實際導入，真正實現生成式 AI 服務在地化。隨著 Copilot for Microsoft 365 已開放支援繁體中文，微軟將賦能在地產業共同迎戰新時代賽局。

一年一度賦能技術人才的 DevDays Asia 亞太技術年會今年以「啟．AI 跨躍時代，動．共拓創新佈局」為題，於 8 月 12 日（一）至 8 月 14 日（三）在台北華南國際會議中心率先登場，8 月 16 日（五）在高雄萬豪酒店接力舉行，已是連續第三年前進南台灣。微軟看好南台灣的厚實科技力，將活動議程、案例展示及多位總部技術專家移師高雄，與台灣政府攜手共建 AI 南北生態系。

開發者是 AI 時代的關鍵造浪者，除了多堂 Hands on Lab 實戰工作坊課程，更攜手台灣數個重要開發者社群以及天瓏資訊圖書，擴大成為「開發者聚落」，本次特邀以女性為優先的 R 語言學習社群 R-Ladies Taipei，在深化創新應用的同時擁抱多元與包容。除日間豐富的大會議程，今年新增「Azure SQL 社群之夜」，讓開發者與來自美國微軟的大神級專家近距離交流。同時亦舉辦 GitHub Copilot 技術實作工作坊「百人 Coding 之夜」，深入淺出提供開發者高效率的 AI 實作體驗。