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訊連解方日22日登場！藉「人臉辨識、視覺 AI 」大秀應用

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連解決方案日8月22日登場。訊連／提供
訊連解決方案日8月22日登場。訊連／提供

AI 人臉辨識領導廠商訊連（5203）12日宣布，將在22日下午在華南銀行國際會議中心召開「人臉辨識、視覺 AI、創新應用」解決方案日。屆時將展示最新的各式人臉辨識技術及多項創新的視覺 AI 技術、分享在金融、保險、安控、門禁等各領域的實際應用案例，並且現場演示最新開發的Deepfake深偽偵測工具，吸引市場關注。

近幾年，網路金融詐欺升溫，如何利用最新科技落實身份驗證以有效預防、打擊詐騙成了金融單位及政府的首要任務。訊連針對金融保險業者量身打造的「身分驗證解決方案（FaceMe eKYC）」，除成功整合人臉辨識、活體偵測、人證比對、視訊會議等模組外，現在也擴大支援台灣各種身分證件的辨識與防偽，包括身分證、健保卡、駕照（新／舊版）、晶片居留證及晶片護照等。

對此，訊連發言體系則透露，團隊主要是透過旗下獨家的「AI 影像辨識技術」，來化解遇到的危機，該技術不僅能辨識證件種類，也能判別證件真偽。而團隊也將在此次「解決方案日」活動中，加碼首度展示出全新的「Deepfake深偽影像偵測技術」，協助業者防範身分盜用的問題。

針對智慧安防應用領域，訊連也將在活動中介紹 FaceMe Security 在大型專案的導入經驗，以及展示「通知監視器」安防套件如何協助大型百貨公司的保全人員，在中控室即可對大量人流的場域進行安全事件的即時監控與黑名單警示通知。此外，會中也將帶來最新的 Vision AI 技術在特殊場域的應用，如人車越線偵測、人物移動軌跡等。

訊連強調，團隊透過結合 FaceMe Security 及 People Tracker ，成功打造一個安全的場域，偵測黑名單人物，不僅可以即時告警，也能加速影像搜索，協助事件調查。 而團隊也將於8 月 22 日活動現場，將旗下最新的智慧安防、智慧金融、防偽技術新趨勢與多元人臉辨識整合等全新應用，向大眾詳細展示，吸引市場關注。

訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影

AI 訊連 身分證

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