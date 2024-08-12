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華碩旗下ROG攜手COLD STONE揪玩家同樂FUN暑假

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
「ROG玩家共和國」攜手冰淇淋專家「COLD STONE」，號召玩家一起吃冰消暑，前競酷勝時刻。華碩／提供
「ROG玩家共和國」攜手冰淇淋專家「COLD STONE」，號召玩家一起吃冰消暑，前競酷勝時刻。華碩／提供

炎炎夏日，高溫難耐，PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌「ROG玩家共和國」攜手冰淇淋專家「COLD STONE」，號召玩家一起吃冰消暑，前競酷勝時刻！８月12日起至9月26日止，凡購買ASUS ／ROG指定產品，並於官方活動頁面完成線上登錄，再抽COLD STONE冰淇淋小杯兌換碼乙組、ROG限量版一卡通與各式ROG潮流小物，其中Intel Z790系列主機板，另享COLD STONE冰淇淋大杯兌換碼乙組，要讓玩家們酷涼一下，在透過強悍設備馳騁沙場之際，也能免費品嚐無與倫比的沁涼好滋味。

此外，8月17日當天，更特別請到「ROG酷勝應援團」團長候選人，包括：超人氣實況主「蘋蘋澎澎」，以及中職啦啦隊女孩「林可」，連袂出席COLD STONE西門店一日店長活動，兩人將分別在現場組隊PK，角逐應援團團長之位，最終勝利的隊伍即可獲贈價值數千元的「ROG奪冠好禮包」。

華碩表示，除了與兩位團長候選人近距離互動，參加者還可大啖特調冰品，體驗旗下全系列頂級重裝所帶來的震撼魅力，歡迎所有玩家和粉絲朋友踴躍前往，共襄盛舉。

ROG 冰淇淋 華碩

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