AI SSD採購容量估破45 EB NAND Flash供應商急升級製程

根據研調機構集邦（TrendForce）最新出爐的enterprise SSD研究報告顯示，由於AI需求大幅升溫，最近兩季AI server相關客戶向供應商進一步要求加單enterprise SSD。上游供應商為了滿足SSD在AI應用上的供給，加速製程升級，開始規劃2YY產品，預期於2025年量產。

集邦表示，AI server客戶對供應商加單的情況，導致enterprise SSD合約價於2023年第4季至2024年第3季間的累積漲幅超過80%。SSD在AI發展扮演重要角色，除了在AI模型訓練過程中，SSD主要負責儲存模型參數，包含不斷演變的權重和偏差，另一項重要應用是創建檢查點（check point），以定期保存AI模型訓練進度，即使訓練中斷也能從特定點恢復。由於上述功能都相當依賴高速傳輸以及寫入耐用度，因此客戶主要選擇使用4TB／8TB TLC SSD產品，以滿足嚴苛的訓練過程需求。

集邦指出，SSD應用於AI inference server，可在推理過程中協助調整、優化AI模型，尤其SSD可以即時更新數據，以便微調推論模型成果。AI inference主要提供檢索增強生成（RAG, Retrieval-Augmented Generation）和大型語言模型（LLM, Large Language Model）服務，而SSD可以儲存RAG和LLM參考的相關文檔和知識庫，以生成含有更豐富資訊的回應。

此外，因為有更多生成資訊是以影片或相片顯示，其資料的存儲量也跟著增加，因此，TLC／QLC 16TB以上等大容量SSD便成為AI inference主要採用的產品。

AI SSD需求位元年增率超過60% 供應商加快大容量產品開發

2024年AI server SSD需求市場除了16TB以上產品需求自第2季大幅上升，隨著NVIDIA H100、H20和H200等系列產品到貨，相關客戶開始進一步加大TLC 4、8TB enterprise SSD訂單動能。根據集邦預估，今年AI相關SSD採購容量將超過45EB，未來幾年AI server可望推動SSD需求年增率平均超過60%，而AI SSD需求在全部NAND Flash的占比有機會自2024年的5%，上升至2025年的9%。

在供給市場面，由於inference server採用大容量SSD產品的趨勢不變，供應商已開始著手加速升級製程，規劃從2025年第1季起開始量產2YY／3XX層，進而量產120TB enterprise SSD產品。