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光寶攜手英飛凌 簽署新創合作備忘錄

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科（2301）12日宣布與英飛凌簽署合作備忘錄，由雙方新創單位領軍，共同促進AI人工智慧、能源以及永續相關領域的合作交流。

透過連結兩家公司的創新平台-光寶 「LITEON+新創平台」、英飛凌 「共同創新計畫 (Co-Innovation Program)」，接軌全球新創社群，開創多元資源共享的機會，賦能具潛力新創團隊，讓永續創新的想法持續推進下一個里程碑。

這項合作備忘錄目的在國際新創交流中，共同推動技術突破、扶植新創團隊及促進國際網絡拓展，同步將台灣本地新創能量推向國際舞台，逐步為整體產業帶來更多的永續影響力。

光寶總經理邱森彬表示，光寶與英飛凌是長期的合作夥伴，雙方在AI、高功率電源、AIoT以及高階技術領域不斷攜手追求創新與突破。本次首度結合雙方新創平台，希望藉由新創團隊的靈活性與創新的想法，發揮協同效應，繼續加速在AI、能源管理、永續賽道的創新進程，推動未來前瞻科技的發展，同時將台灣的新創能量推向國際舞台。

此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。此外雙方共同選定的新創企業也能夠加入英飛凌的共同創新計畫或是LITEON+計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示，英飛凌和光寶已有將近20年的深厚夥伴關係。隨著產業的變革與趨勢發展，兩家公司的合作也擴展到更多AI與綠色永續領域。我們很高興與光寶的夥伴關係能夠再進一步，在新創領域合作，為驅動產業的低碳化、數位化，積極發掘融合創新的機會而努力。

AI 人工智慧 光寶科

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