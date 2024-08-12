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CTI Taiwan台灣華測「綠色轉型 • 永續未來」高峰論壇 9月5日登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
CTI Taiwan台灣華測將於2024年9月5日（四）於台北國際會議中心TICC舉辦「綠色轉型 • 永續未來」高峰論壇。圖／業者提供
CTI Taiwan台灣華測將於2024年9月5日（四）於台北國際會議中心TICC舉辦「綠色轉型 • 永續未來」高峰論壇。圖／業者提供

CTI Taiwan台灣華測將於2024年9月5日（四）於台北國際會議中心TICC舉辦「綠色轉型 • 永續未來」高峰論壇，邀請重量級綠色企業夥伴ASUS華碩（2357）永續長吳澤欣以及雲豹能源（6869）副總經理譚宇軒，一同分享企業在淨零目標下，如何面對綠色轉型的挑戰以及獲取更多的發展機會，CTI Taiwan也將提出更多工具與服務，協助台灣企業提早布局、贏得先機。

隨著歐美亞洲各國主流法規公布，要求管控的PFAS項目已涉及10,000+項，為協助企業全面應對PFAS管控，CTI華測檢測宣布升級測試服務，推出PFAS全譜圖篩查服務，覆蓋目前國際主流法規所管控的PFAS以及潛在的PFAS超過10,000項物質，並可提供總氟/總有機氟篩查、目標PFAS精準定量測試、氟聚物定性半定量測試，協助企業產品銷售通行全球。

PFAS指稱「全氟和多氟烷基化合物（Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances）」，根據國際經合組織（OECD）、美國環保署（EPA）等對於PFAS的定義，PFAS包含超過10,000種物質，其廣泛應用於電子電氣、醫療設備、建築、消防泡沫、食品接觸材料（含包裝）、金屬電鍍／金屬產品、滑雪蠟、化妝品等領域，由於PFAS具有致癌性、生殖毒性、影響發育和體重、降低人體免疫力等危害性，使得全球淘汰PFAS的呼聲越發高漲，國際主流法規管控也逐步將其納入管控，並實施嚴格的管控要求。

為協助企業滿足求全法規管控要求，CTI華測檢測升級PFAS服務，推出PFAS全譜圖篩查服務，覆蓋10,000+項物質。

以下為現行全球管控PFAS相關法規

國際：《斯德哥爾摩公約》

歐洲：歐盟REACH、歐盟POPs法規等

美洲：

美國—TPCH、TSCA 8 (a)(7)PFAS報告和紀錄規則、美國各州PFAS禁令

加拿大—加拿大禁用特定有毒物質法規

亞洲：

中國大陸—《斯德哥爾摩公約》履約行動、《消費品中重點化學物質使用控制指南》

日本—《日本化審法》

澳洲：澳洲IChEMS登記冊

以上各國法規詳細管控要求，CTI華測檢測已彙整詳細法規資料，可洽詢企業服務窗口獲取最新資訊。

隨著國際主流法規公布，法規要求項目已涉及10,000+項PFAS，為協助企業全面應對PFAS管控，CTI華測檢測升級測試服務，推出PFAS全譜圖篩查服務，覆蓋目前國際主流法規所管控的PFAS以及潛在的PFAS超過10,000項物質，並可提供總氟／總有機氟篩查、目標PFAS精準定量測試、氟聚物定性半定量測試，協助企業產品銷售通行全球。

日本 美國

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