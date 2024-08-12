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AI PC帶動Windows on Arm商機 相容性問題仍待克服

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI PC帶動Window on Arm商機，但調查機構指出相容性問題仍有待克服。（美聯社）
AI PC帶動Window on Arm商機，但調查機構指出相容性問題仍有待克服。（美聯社）

隨著AI技術的應用日益廣泛，AI PC被視為終端產品中最具潛力的亮點之一。但DIGITIMES研究中心發布最新調查指出，Windows on Arm (WoA) 一直以來存在的相容性問題仍有待解決，距離完全複製傳統Windows PC使用體驗還有一段差距，需依靠生態系的持續建構，才能進一步拓展WoA市佔率。

DIGITIMES研究中心最新的調查表示，微軟(Microsoft)積極爭取AI PC的話語權，推出全新Copilot+ PC，試圖主導AI PC的發展方向。其中，Arm陣營的高通(Qualcomm)被選擇為Copilot+ PC的首家處理器供應商，Windows on Arm (WoA)也因此獲得前所未有的關注。WoA在經過多年的發展後，無論在軟體豐富度還是硬體效能上，皆有長足的進展，有機會挑戰x86架構長期壟斷Windows PC市場的局面。

DIGITIMES研究中心進一步指出，WoA在經過多年的發展後，無論在軟體豐富度還是硬體效能上，皆有長足的進展，有機會挑戰x86架構長期壟斷Windows PC市場的局面。然而，WoA一直以來存在的相容性問題仍有待解決，距離完全複製傳統Windows PC使用體驗還有一段差距，需依靠生態系的持續建構，才能進一步拓展WoA市占率。

DIGITIMES研究中心分析師張珩表示，生成式AI (Generative AI)日趨普及，AI PC也隨著邊緣推論需求而問世。擁有Windows作業系統並大力投資AI基礎建設的微軟，為AI PC最大的推動者之一，並藉其在PC與AI領域的地位，規範AI PC所需的硬體規格。Arm陣營的高通為最早推出達到微軟要求的處理器業者，成功搶在英特爾(Intel)與超微(AMD)前，成為首波Copilot+ PC的CPU供應商，對WoA發展是一個重大的突破。

張珩指出，WoA迄今已發展超過10年，卻一直未獲市場青睞。隨著AI PC的興起與時間的累積，過去導致WoA失敗的問題已得到一定程度的解決。除高通新一代的Snapdragon X系列處理器在硬體效能上已和英特爾與超微相差不遠外，Arm版本的原生(native)軟體數量也不斷增加。不過WoA仍存在部分相容性問題，包括遊戲體驗不佳與缺乏驅動程式(driver)支援等，在使用體驗上與傳統Window PC還有一段差距，WoA PC尚需仰賴高通、微軟，以及軟體開發商於未來持續開發與更新原生運作的Arm版本應用程式。

AI Arm Windows

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