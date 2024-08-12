高鐵沿線園區概念站、新竹三年暴漲6成最兇 房價凹陷區還有這裡

根據內政部實價登錄數據，統計近三年各高鐵站區的成屋均價，排除成交量過低的車站後，高鐵新竹站房價漲幅高達62.6%，居全國之首，平均每坪成交單價接近6字頭。台南站漲幅51.2%居次，左營站44.2%，前三名均受惠園區發展，行情看俏。

台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，漲幅居冠的高鐵新竹站，原本就受鄰近的新竹科學園區加持，加上近期生醫園區第二期、AI智慧園區相繼完工，慧榮、聯發科（2454）等重磅高科技企業總部也陸續落成、興建。

楊樹寶指出，在各大園區的就業機會帶動下，近年竹北每年人口成長5,000人，使竹北市總人口數已經超過21萬人，隨著人口持續增加，新竹高鐵周邊剛性購屋需求持續火熱，但土地、房屋卻供給有限，讓新竹高鐵周邊成屋平均每坪成交單價從2021年的3字頭，一路飆到接近6字頭，近三年漲幅逾六成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南與左營高鐵特區，均具備產業公共建設紅利，像是台南高鐵特區為「沙崙智慧綠能科學城」的核心重鎮，受惠三井Outlet挹注商圈機能活水，近年磁吸建商大舉開發推案已逾千戶，包括達麗國家強棒、佳展大展、晶悅首發等大案，完工後成交行情已站穩3字頭，由於台南高鐵屬於市郊的新興重劃區，早期推案量與房價基期均低，受新案帶動，漲幅也相對明顯。

左營高鐵則是全國少數位於蛋黃市區的高鐵站，區域地段精華，房價水位本就屬於高段班，尤其左營高鐵特區，為距離台積電（2330）廠區最近的蛋黃商圈，近年受惠台積電設廠利多，未來更有左營高鐵科技之心188億元商辦開發案前景，產業建設紅利豐沛，更有利支撐房價持續上揚，區域新屋最高每坪成交單價已坐四望五。

桃園站以29.7%的漲幅排名第四，平均每坪成交均價來到45.8萬元，不過比起上一站板橋的平均每坪成交均價63.5萬元，和下一站新竹的平均每坪成交均價59.2萬，桃園站為北台灣高鐵沿線的房價凹陷區，也讓消費者對桃園站所在的青埔，有更多房價補漲的期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，時間換空間的購屋方式，是小資族不變的購屋法則，由於相對台北、板橋和竹北的高房價，青埔具有價格優勢，因此工作地點若在雙北市高鐵站周邊，或是從北部「竹飄就業」的受薪族，以及太太仍在北部工作的竹科新貴，折衷夫妻通勤時間選擇在青埔購屋，兼具房價合理性和通勤便利性。

至於苗栗、彰化、雲林及嘉義等站，過去因區域發展較緩慢，購屋需求仍相對和緩，但近年各站區的產業投資日盛，尤其嘉義站受嘉科建置、台積電設廠、華泰名品城落腳等多重利多帶動，帶動房市價量齊揚，往後高鐵延伸的宜蘭、屏東，也可望隨著廠房完工，就業人口入住，為區域房市熱度增添柴火。