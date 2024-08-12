英飛凌攜手光寶科技助力台歐新創企業 强化雙邊鏈結

車用半導體龍頭英飛凌科今日與光寶科技(2301) 宣布將加強雙方新創計畫間的合作交流。兩家公司於日前簽署一份合作備忘錄，旨在串接起兩家公司的新創平台，並透過拓展雙方與新創團隊群之間的交流與資源共享，建立雙方雙方簽訂合作備忘錄，促進人工智慧及永續領域的創新與合作交流

此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。此外雙方共同選定的新創企業也能夠加入英飛凌的共同創新計畫或是 LITEON+ 計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示：「英飛凌和光寶已有將近20年的深厚夥伴關係。隨著產業的變革與趨勢發展，兩家公司的合作也擴展到更多 AI 與綠色永續領域。我們很高興與光寶的夥伴關係能夠再進一步，在新創領域合作，為驅動產業的低碳化、數位化，積極發掘融合創新的機會而努力。」

英飛凌共同創新計畫負責人Lamin Ben-Hamdane表示：「在AI、能源和永續領域，新創企業為產業的創新注入重要的驅動力。這些領域也是英飛凌和光寶科能夠提供巨大貢獻的地方。現在，兩家公司憑藉共同的企業願景和深厚的業務夥伴關係攜手合作。我期待這次合作能藉由共享雙方資源，激發綜效，加速創新，締造英飛凌、光寶科技及新創企業三贏的局面。」

光寶科技總經理邱森彬表示：「光寶科與英飛凌是長期的合作夥伴，雙方在AI、高功率電源、AIoT以及高階技術領域不斷攜手追求創新與突破。本次首度結合雙方新創平台，希望藉由新創團隊的靈活性與創新的想法，發揮協同效應，繼續加速在AI、能源管理、永續賽道的創新進程，推動未來前瞻科技的發展，同時將台灣的新創能量推向國際舞台。」

光寶科新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示：「LITEON+ 是一個充滿創意和活力的平台，以永續共好為核心，致力於協助新創企業發展永續科技、潔淨能源和創新解決方案。透過本次與英飛凌『共同創新計劃』的進一步合作，期許能開發並推廣具潛力的永續技術方案，致力將新創技術從實驗室推展至實際應用，甚至是國際舞台，進一步擴大永續技術的影響力。」