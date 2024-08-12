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網家攜手日商 推 PChome 24h 購物X MYFEEL 集資旗艦館

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志。中央社
電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志。中央社

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物與亞洲跨國群眾集資平台MYFEEL攜手打造「PChome 24h購物ｘMYFEEL集資旗艦館」。此一業界首創的合作模式，讓集資項目能同時上架於兩大平台，串接雙邊支持者與集資額數據，雙平台聯動拓展群眾集資的多元發展與全新客群，極大化集資效益。

今年第1季正式展開集資專案合作以來，「PChome 24h購物ｘMYFEEL集資旗艦館」已推出超過30檔集資商品，吸引超過600人參與集資，以季節性家電「NWT威技移動式冷氣機」在上線首周總集資金額就突破百萬大關最為亮眼。

亞洲跨國群眾集資平台MYFEEL專注於創新產品的塑造與推動，致力讓更多優質創意產品得以實現並推向市場。其主要客群為35-44歲，男女比例約45：55，平均客單價在15,000元至20,000元之間，這群消費者重視生活風格、講究品質與美感。PChome 24h購物瞄準此特點，跨域結盟MYFEEL打造「MYFEEL集資旗艦館」，以擴展更豐富的商品新來源，讓會員搶先接觸到初進市場、新穎獨特的商品，持續創造平台服務差異化。對於MYFEEL與集資計畫的提案者而言，可藉由PChome 24h購物的流量與規模，更快觸及廣大消費群體，提升品牌知名度，進而提升集資計畫的成功率。

根據2023台灣群眾集資產業年度報告統計，2023年台灣有超過2,100件成功的群眾集資案例，創下歷年以來新高，回顧年度不分類集資金額排行榜，前五名當中家電產品就占四項，顯示不少家電新品在正式上市前，逐漸偏好透過群眾集資形式在市場上初試啼聲，非3C家電類產品則以環保飲料杯最受歡迎。PChome 24h購物觀察集資新品趨勢，發現不少提案除了注重實用功能性，也強調兼具時尚質感的外觀，滿足現代人對於生活品味的追求。

PChome

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