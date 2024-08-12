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研調：面板廠調控產能趕不及需求減幅 8月價格續跌

中央社／ 台北12日電

研調機構群智諮詢今天表示，雖然面板廠8月調控產能以穩動價格，但廠商間策略不一致，整體電視面板調控產能力度仍不及客戶需求減少幅度，依然供過於求。

群智諮詢指出，8月電視面板需求仍然低迷，終端市場需求不振，導致電視品牌商庫存去化能力轉弱，使新增採購量空間受限，品牌目前的採購策略相對保守。

群智諮詢報告數據顯示，7月起各主流液晶電視（LCD TV）面板價格開始下跌，8月持續下跌。32吋電視面板整體需求降溫，7月均價下降1美元，預計8月均價續降1美元。

另外，50吋電視面板，因整機廠商備貨需求持續走弱，7月50吋電視面板均價下跌2美元，預計8月均價再跌2美元；55吋電視面板供應產能雖已有所控制，但7月面板均價下跌2美元，預計8月均價仍續跌2美元。

超過55吋的大尺寸面板方面，群智諮詢說明，面板備貨需求走弱，7月面板均價下跌2美元，預計8月均價續跌2美元。

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