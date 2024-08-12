研調：面板廠調控產能趕不及需求減幅 8月價格續跌
研調機構群智諮詢今天表示，雖然面板廠8月調控產能以穩動價格，但廠商間策略不一致，整體電視面板調控產能力度仍不及客戶需求減少幅度，依然供過於求。
群智諮詢指出，8月電視面板需求仍然低迷，終端市場需求不振，導致電視品牌商庫存去化能力轉弱，使新增採購量空間受限，品牌目前的採購策略相對保守。
群智諮詢報告數據顯示，7月起各主流液晶電視（LCD TV）面板價格開始下跌，8月持續下跌。32吋電視面板整體需求降溫，7月均價下降1美元，預計8月均價續降1美元。
另外，50吋電視面板，因整機廠商備貨需求持續走弱，7月50吋電視面板均價下跌2美元，預計8月均價再跌2美元；55吋電視面板供應產能雖已有所控制，但7月面板均價下跌2美元，預計8月均價仍續跌2美元。
超過55吋的大尺寸面板方面，群智諮詢說明，面板備貨需求走弱，7月面板均價下跌2美元，預計8月均價續跌2美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言