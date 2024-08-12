助攻台灣AI發展 數發部：微軟資料中心開始提供服務

數發部長黃彥男今天出席微軟DevDays Asia亞太技術年會表示，台灣微軟資料中心開始提供服務，AI發展中很重要的是人才培育，已爭取到國發基金百億元資金發展AI生態系，包括投資、輔導與人才培育工作等，希望微軟幫助新創發展國際市場。

黃彥男表示，現在人工智慧（AI）、生成式AI在企業與生活領域帶來很多機會跟改變，數發部成立時就看到台灣未來數位經濟的機會，重要技術、資安都可能帶來下一波機會，希望透過活動可以腦力激盪出更多想法。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉接受媒體採訪表示，基於客戶隱私權考量，無法透露台灣資料中心營運時間或客戶。微軟的目標是希望透過最好的解決方案，協助客戶實現更多成就。

台灣微軟總經理卞志祥指出，台灣微軟資料中心非常龐大複雜，是多點、高容錯、區域樞紐（regionalhub）等級，全方位提供所有產業應用。如同數發部長黃彥男提到，在某些對資料高度管制的產業，微軟資料中心已經開始提供服務。

卞志祥說，微軟資料中心的落地，有幾個重要使命，首先是針對一些對資料高度管制的產業，例如醫療、金融、電信等，可以符合政府法遵與法規。其次是提供極短的延遲，例如需要即時資訊系統互動的產業。此外，資料中心可提供大型系統上雲、資料備援等服務。

卞志祥強調，微軟設計區域資料中心的目的，是希望全面帶動台灣產業發展，並非提供給一般人使用，這是台灣微軟對政府的承諾。

微軟亞太技術年會邁入第9年，也是連續第3年前進南台灣，今年活動由微軟總部AI團隊介紹最新AI技術，報名人數超過2000人。

微軟今天在亞太技術年會中宣布，繼去年提前完成培育20萬名數位人才，過去1年再培育5萬名AI人才；在台灣前百大企業中已經有超過7成導入微軟AI服務，微軟生成式AI應用已經在台灣20個產業、超過300家客戶落地導入。