采威拚端SaaS服務生態系 衝刺3大業務領域布局

采威國際2024年上半年合併營收為新台幣2.92億元、年增25.45％，歸屬於母公司稅後淨利0.19億元、年增28.41％，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣0.86元、年增17.81％，營收、獲利皆改寫興櫃以來同期新高的亮麗成績。

采威指出，今年上半年獲利表現大躍進，主要受惠於三大業務系統整合、智慧方案及雲端應用服務領域的訂單需求齊步增加，創造公司整體營運規模與經濟效益展開，從旗下三大主要產品占整體上半年的營收比重來看，系統整合30.65％、智慧方案44.43％、雲端應用服務24.92％，其從業績絕對金額來看，年增率分別為系統整合76.63％、智慧方案13.93％、雲端應用服務6.65％，可見在雲端訂閱、數位轉型、資安工具等趨勢明確下，推動包括地方縣市政府、精密設備業、扣件業、零售通路業等產業，企業對采威所建構的完整系統整合、智慧方案及雲端SaaS服務生態系需求大幅增加，是助力采威2024年上半年繳出好成績的重要關鍵。

采威也公告2024年7月合併營收為新台幣0.55億元，較去年同期營收0.34億元增加63.65％；累計2024年1至7月營收達3.47億元，較去年同期2.66億元增加30.26％，改寫興櫃以來同期新高。

采威表示，受惠於系統整合在虛擬化設備汰換及備份備援建置專案等業務成長，加上雲端應用服務的需求保持穩健，創造采威7月營收持續成長，且連續10個月單月營收年增率保持正成長的態勢。

采威進一步表示，近年來公司積極發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系，全力衝刺三大業務領域布局，並祭出三大策略：國際化市場X AI服務 X 被動收入，堆疊公司邁入下一個營運成長里程碑。