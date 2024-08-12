崇越：半導體光阻材料銷售力道強 海外據點成長顯著

崇越（5434）日前公布7月合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增6.3%。公司12日說明，半導體光阻、研磨液、電子材料等銷售力道強勁，海外據點成長顯著。

崇越今日提到，受惠人工智慧、高效能運算、先進製程及封裝等需求，驅動相關材料－光阻、研磨液、電子材料等銷售力道強勁；近年崇越科技積極布局海外供應鏈平台，於美國、日本、新加坡、越南、馬來西亞等海外據點成長顯著。環保綠能事業方面，太陽能光電及海外環保工程亦持續挹注營收，累計營收穩定向上成長。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。