技嘉轉骨 AI 伺服器系統廠 資料中心業績超前第3季達陣

AI伺服器供應鏈半年報近期將揭曉，將成業績X光機。技嘉（2376）轉型伺服器廠成績超前，市場原預期今年全年業績將衝破2,000億元，目前第3季就有機會叩關，3～6月已連續4個月站上200億元，7月微降至190億元，主要受CSP客戶建置進度影響，隨年底前技嘉在歐、美亞新產能布建完成，將展現轉型AI伺服器系統服務商效益。

技嘉從主機板卡品牌商轉跨入伺服器系統商有成，2023年伺服器營收貢獻21%，今年首季伺服器營收占比超過52.5%，第2季更暴增超過6成，系統伺服器的高單價帶來營收暴漲效益，技嘉除營收連續4個月衝上200億元大關，7月業績190億元，月減17%，主要是配合CSP客戶由於技嘉伺服器產品類型從板卡及準系統跨入機櫃成品（Level 10~11），配合客戶建置進度交貨，故每月營收波動也受客戶資料中心拉貨建置進度影響。由於訂單能見度達3個月，技嘉樂觀預估後續出貨暢旺。

技嘉前7月營收1,481億元，年增率134%，法人預估，由於下半年為傳統旺季，第3季度營運優於上季可期，推算第3季末技嘉營收就將闖過2,000億元大關，優於原預期時間表。

技嘉體質大轉骨，目前伺服器營收中大部分已是Level 10等級以上產品，主要客戶也以各區域型CSP或中小企業為主，與輝達及超微是AIB合作夥伴，由於中小型客戶驗證期及下單速度較大型CSP客戶要短且快，也使得技嘉業績反應AI伺服器速度較同業早，3月就早早跳上200億元大關，同業如廣達（2382）及緯穎（6669）則是到6～7月才較為明顯跳升。

技嘉表示，由於資料中心建置複雜度高，拉貨進度受多方因素影響，若多個資料中心客戶拉貨集中某月，當月營收即快速成長，7月則是受資料中心建置進度因素影響而下滑，後續公司仍深具信心。

技嘉今年已協助客戶全球建置多座資料中心，包括歐洲客戶Northern Data都已完成資料中心機房，後續展望樂觀，配合客戶在地建置資料中心需求，今年底前會前進馬來西亞、波蘭及美國加州設立工廠，配合客戶需求在地提供後段組裝服務，隨營運規模擴張，技嘉今年剛完成6億美元海外公司債跟GDR募資，補充營運資金需求。

堪稱業界老實樹，技嘉董事長葉培城股東會即公開表示，外界關注的輝達GB200伺服器在送樣階段，預估是今年第4季或明年第1季出貨，當時外界仍狐疑為何比較晚，如今市場瘋傳GB200延後出貨等雜音，延後的出貨進度與葉培城所言一致。