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大廠參戰 折疊機市場戰國時代來了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三星發表新款Galaxy Z系列旗艦折疊機後，小米、Google、摩托羅拉等非蘋品牌下半年也陸續推出自家新品，搶攻市場商機，折疊機市場的戰國時代正式開啟。

業界人士表示，過去三星獨霸折疊機市場，如今正面臨許多挑戰者，包括華為、OPPO、小米、Google、摩托羅拉都有折疊機產品，而且銷售狀況也是一年比一年成長，凸顯出折疊機商機大餅正在擴大，才能吸引愈來愈多業者加入戰局。

研調機構IDC最新報告預估，2024年全球折疊機出貨量將達2,500萬支，年增37.6%。業界人士指出，從銷售量成長的情況，可以得知用戶對於折疊機的接受度正快速提升，主要原因來自折疊機終端售價已比過往便宜，加上AI應用加持所致。

此外，過去折疊機因軸承技術不成熟，導致折疊機容易出現斷電、開合不順的情況，加上研發成本高、關鍵零組件無法量產，致使折疊機一支要價動輒六、七萬元，讓不少用戶卻步；如今高階折疊機價格已降至3萬多元，平價折疊機甚至不到2萬元即可入手，讓不少用戶願意埋單。

三星 小米 摩托羅拉

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