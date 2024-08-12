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Google新折疊機14日亮相 穩懋、晶技、GIS迎新訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發。（美聯社）
網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發。（美聯社）

網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發，以第二代折疊機Pixel 9 Pro Fold最受矚目，主打超薄、全新鉸鏈設計等賣點。業界看好，Google新折疊機問世，穩懋（3105）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等供應鏈也將迎來新訂單。

近期有外媒在台灣星巴克捕捉到新機實機外流照，由於是全球首次實機曝光，引發高度關注，也為新機上市前添增話題。

非蘋品牌陸續端出折疊新機，以三星7月問世的Galaxy Z Fold6以及Z Flip6最受矚目。就售價來看，三星兩款新折疊機均較上一代機種調漲100美元，其中，Galaxy Z Fold 6售價1,899美元（約新台幣6.1萬元），Z Flip6美元售價是1,099美元（約新台幣3.5萬元）。

Goole本次發表會新品競出，包括Pixel 9系列旗艦手機、Pixel Watch 3系列智慧表，以及Pixel Buds Pro 2耳機。其中，二代折疊機Pixel 9 Pro Fold將首度引進台灣開賣。

售價方面，外界推估，Pixel 9 Pro Fold的256GB規格約1,799美元，512GB售價是1,919美元，從價位來看，約略與三星Galaxy Z Fold 6相當，主打高階客群，但能否動搖三星在折疊機的霸主地位，有待上市後觀察。

市場猜測，Pixel 9 Pro Fold外螢幕約8吋，內螢幕約6.3吋，鉸鍊則與上一代設計不同，可讓機身180度攤平，而折疊後的厚度僅10.5毫米，比三星新機Galaxy Z Fold還要薄，很可能是今年地表上最薄的折疊機。

Pixel 9 Pro Fold處理器Tensor G4為Google自研、三星代工，配置16GB記憶體，同時主打可支援Google AI，相機設計是三主相機系統，包括4,800萬畫素主鏡頭，以及1,050萬超廣角、1,080萬長焦鏡頭。

處理器方面，本次新機採用的Tensor G4為三星代工，但據傳Google已敲定下一代處理器Tensor G5將使用台積電3奈米製程，屆時台積電也將正式打入Google供應鏈；其他零組件方面，石英元件由晶技供應，功率放大器為穩懋代工。

Google Pixel 三星

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