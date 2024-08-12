台積接單強強滾 今年營收拚超標

台積電（2330）先進製程接單強強滾，在蘋果iPhone 16系列新機邁入上市前密集備貨期、輝達（NVIDIA）H系列晶片持續擴大出貨、超微（AMD）與高通AI PC處理器放量，以及超微MI300 AI晶片放大投片量挹注下，分析師陸續調高台積電展望，不僅本季美元營收拚再超標，2024年業績年增幅也將優於預期。

總計台積電受惠蘋果、超微、輝達、高通等四大客戶、六款熱門晶片投片量源源不絕挹注，帶動下半年營收急拉，2024年整體營運將比預期更強，全年營收年增率可望由公司原預期的26%至29%，調升至三成以上，上看31%至34%。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。不過，廣為外界熟知，台積電為iPhone 16系列新機處理器獨家代工廠，相關訂單將成為3奈米家族製程最大出海口，尤其今年iPhone 16系列可望全面採用全新A18與A18 Pro處理器，而非A18一款新晶片搭配前一代的A17處理器，更能顯著帶動先進製程用量與需求。

法人分析，全球有近2.7億支iPhone機齡逾四年，若在今年汰舊換新，需求超乎預期，台積電下半年營運受惠新機備貨，將較上半年顯著走強。

除iPhone 16系列新機邁入備貨旺季，輝達雖傳出最新Blackwell平台AI晶片大量出貨時程延後一季，惟既有Hopper平台H系列AI晶片需求持續強勁，輝達也擴大投片，同步引爆台積電先進製程接單熱轉。

另一方面，超微、高通這兩大客戶也錦上添花。其中，超微、高通在AI PC業務火力全開，近期紛紛擴大下單台積電。超微AI晶片業務更是傳來喜訊，上修今年MI300 AI晶片營收預估，執行長蘇姿丰高呼AI晶片需求「超乎預期」，業界預料也將更倚賴台積電先進製程支援。

台積電高度看好AI後市，董事長魏哲家於今年4月的法說會已上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

台積電先進製程技術領先，持續享有領先者紅利。法人看好，台積電和全球多數AI應用公司合作，隨著相關需求成長，有望帶動營收獲利成長，外資法人近期紛紛上修台積電AI應用營收中長期預測，估計至2028年AI應用將達台積電總收入35%。